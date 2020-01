El Oviedo contrata a Rodri, pero no lo inscribirá hasta subir "el tope salarial"

Rodri Ríos (Soria, 1990) ya es jugador del Real Oviedo. El delantero ha firmado con el club azul hasta el próximo mes de junio, con opción de ampliar el contrato una temporada más "en función de una serie de objetivos", explicaba el propio club cuando anunció la incorporación, a última hora de la noche de ayer.

Lo que no ha podido hacer la entidad azul es inscribirlo para que pueda jugar en la Liga, por lo que su participación en el próximo encuentro, el que disputan los azules el domingo (20.30 horas) ante el Girona, es más que dudosa. "Se ha rubricado el contrato que une al club con el jugador, mientras la entidad trabaja para solucionar los inconvenientes encontrados para aumentar el tope salarial, y poder proceder a su inscripción en los próximos días", rezaba la nota con la que el Oviedo anunciaba la nueva incorporación.

Una de las principales razones que han llevado al club azul a firmar al futbolista antes de saber si lo iba a poder inscribir ha sido el temor a que la tardanza en llevar a cabo la operación hiciese que otro club pudiera hacer una oferta al futbolista y llevárselo. El club también ha tenido en cuenta la buena disposición mostrada por el delantero en todo este tiempo a pesar de las circunstancias que han rodeado su fichaje. El jugador no quiso en un primer momento escuchar otras ofertas, se fue a León, a casa de sus suegros, y hasta llegó a trasladarse a Oviedo en un par de ocasiones a entrenarse con personal del club fuera de las instalaciones de El Requexón. En toda esta operación la mujer del futbolista ha tenido un papel fundamental. La posibilidad de instalarse en Asturias, cerca de León y por lo tanto cerca de su familia, ha pesado mucho para que la operación de desatascara. La pareja tiene, además, un niño pequeño.

El de Rodri es el tercer fichaje que hace el Oviedo en este mercado de invierno. El club se había reforzado con el fichaje del portero Lunin y del mediocentro Luismi, los dos cedidos y procedentes del Valladolid. El primero, propiedad del Madrid, que buscaba un lugar donde el meta ucraniano tuviera más minutos de juego.

Las dos primeras incorporaciones se han adaptado a una velocidad de vértigo: después de un entrenamiento ya fueron titulares con el Oviedo en la derrota (2-0) ante el Almería. Algo que difícilmente podrá suceder con Rodri, que aún no ha tramitado su ficha con la Liga de Fútbol Profesional, puesto que ésta aún no ha aceptado los dos patrocinios que le presentó el Oviedo y considera que el conjunto azul no tiene el límite salarial suficiente como para inscribir a nuevos futbolistas.

Mientras este asunto se soluciona, Rodri Ríos comenzará hoy a ejercitarse con sus nuevos compañeros en El Requexón. Lo hará en una sesión a puerta cerrada en la que el Oviedo intentará ultimar los detalles de su próximo partido, el que le medirá a un Girona que está en los puestos de arriba de la clasificación. Rodri, un delantero con experiencia en Primera y Segunda División, ascendió la pasada temporada con el Granada, aportando cinco goles en los 33 encuentros que disputó (17 de ellos de titular). El soriano viene a sustituir a Joselu, que se fue del Oviedo cedido al Tenerife. La llegada de Rodri supone más competencia en la línea ofensiva del conjunto azul.