Javi Rozada: "Siento que tengo la confianza del club y de los jugadores"

Javi Rozada está satisfecho con la semana de entrenamientos que ha realizado su equipo para el partido del domingo (20.30 horas) en el campo del Girona y feliz por el último fichaje, Rodri Ríos, aunque reconoce que el club aún no ha podido inscribirlo y que no sabe si podrá contar con él en el próximo encuentro.

¿Tiene alguna baja de última hora?: "Estamos todos disponibles, excepto Edu (Cortina), que sigue recuperándose del percance del día del Málaga, los demás están todos disponibles. Vamos a hacer ahora una convocatoria en función del tema de Rodri, que el club está trabajando bien en ello para ver si lo puede inscribir o no. Mañana saldremos de aquí pronto".

¿Irá Rodri convocado?: "Si está inscrito lo más seguro es que vaya".

¿Cómo está la situación para su inscripción?: "El club está trabajando fuerte en ello, son temas que desconozco, nosotros haremos la convocatoria hoy por la tarde en función de lo que me digan. Si va inscrito haremos una convocatoria de 18 o haremos una convocatoria de 19 y luego allí decidiré".

¿Cómo le han afectado los problemas con el tope salarial para fichar a Rodri?: "A mí no me afectó de ninguna manera, fue una semana buena, de trabajo, donde creo que preparamos muy bien el partido, semana buena, de domingo a domingo, en la que tienes tiempo para trabajar, donde puedes desarrollar todas las ideas. Nos centramos en ganar al Girona porque el equipo lo está haciendo bien".

Los resultados no le están acompañando: "Los últimos resultados está claro que no son los mejores, llevamos cinco partidos sin ganar, el equipo no merece estos resultados, digo lo que veo, cuando ganamos y no lo merecemos también lo digo. El equipo está haciendo muy bien muchísimas cosas, soy de los que piensa que el fútbol te lo equilibra todo, entonces a 38 jornadas todo se va a equilibrar y esos detalles que no dependen de ti seguro que nos los van a equilibrar. Es importante que el equipo no baje el rendimiento porque como lo bajes si que no tienes nada que hacer en esta categoría".

¿Cómo está Saúl Berjón?: "A Saúl lo veo cada vez mejor, lo veo cada vez con más confianza, mejor físicamente, pero tenemos que decidir, es un partido difícil, vamos a jugar en un campo en el que nos van a exigir mucho, tiene opciones de entrar, pero hay que decidir en función de lo que el partido pida. Ya decidiré mañana o pasado".

¿Qué le puede aportar Rodri?: "Es un delantero de muchísimo trabajo, un jugador que sin balón tiene una capacidad de sacrificio muy buena, tiene una cosa que a nosotros nos va a dar mucho para jugar con dos puntas: tiene tendencia a hacer cortes, desde segunda línea, corta muy bien entre centrales, nos va a dar profundidad en el área, es un jugador que cuando vengamos por el carril exterior, ahora con Saúl, con Sangalli, con Borja, que puede jugar por banda, creo que va a haber muchas opciones de centro y ahí él es muy profundo".

¿Se plantea jugar con tres medios?: "Tenemos cuatro pivotes, los cuatro nos pueden dar rendimiento, jugar con tres es una opción que tenemos presente, la queremos tener no solo de inicio si no en función de cómo vaya el partido".

¿De qué depende la convocatoria?: "Del tema de Rodri y que nosotros cuando viajamos tan pronto el sábado por la mañana a veces la damos por la tarde, tampoco tiene mucha importancia, digo por la tarde como igual la damos ahora".

¿Le preocupa tener tres porteros?: "Yo hablo con Alfonso mucho, la verdad es que está entrenando fenomenal, no es cómodo entrenar con tres porteros, no es la situación ideal, porque hay muchísimas tareas que, salvo cuando están con Segura, tienes que tener a uno fuera. Está claro que nos gustaría tener a dos, pero Alfonso es portero del Oviedo, tuvo muchísimos partidos en Segunda, en caso de que quiera quedarse aquí, nosotros encantados. No es el escenario ideal, pero por mí no hay ningún problema".

¿Teme por su continuidad?: "Siento que tengo la confianza del club, la confianza de los jugadores, y al final me centro en ganar en Gerona, que es en lo que me tengo que central, de lo demás no voy a hablar. Es normal que cuando no ganas que se hable aquí y en todos lados. Tengo la confianza del club, de los jugadores, y lo que tenemos que hacer es ganar partidos porque estamos en una situación muy incómoda y tenemos que sacar la situación adelante y se consigue sumando de tres en tres. Es un partido difícil, pero es un equipo que no está bien, que de los últimos cinco partidos solo ganó uno".

¿Habrá más fichajes?: "Estoy encantado, el club mejoró muchísimo el equipo. De Arnau no puedo decir nada porque tener a tres jugadores antes del día 25 dice mucho del trabajo que ha hecho. Ahora se lo dejó a él, yo ahora me centro en el verde, en el partido de Girona, luego él considerará lo que tenga que hacer. Si considera que hay que hacer alguna mejora se lo dejó a él, son cuestiones personales, yo encantado de su trabajo y de que nos haya ayudado en posiciones importantes y con tres jugadores de mucho recorrido".

¿Qué espera del Girona?: "Es un equipo que no está bien, en los últimos partidos en casa ganó al Extremadura, pero venía de perder 0-3 con el Mirandés, fuera de casa le está costando mucho, el otro día perdió en Tenerife, pero para mí por jugadores es el mejor equipo de la categoría. En casa son mucho más fuertes que fuera, en casa juegan más en campo rival, tienen a laterales que te hacen que estés muy hundido. Un equipo que vamos a tener que estar muy bien, con la identidad que estamos mostrando fuera de casa. Stuani tiene ese don de meterlo todo".

¿Repetirá alineación?: "Trabajamos muchas cosas esta semana, no sé si repetiré alineación, no la tengo clara, la decidiremos durante el viaje y entrenaremos allí, según cómo lo vea todo ajustaremos. Confío en que el equipo está muy hecho, con mucho empaque, podemos competir con la alineación que salga".

¿Le preocupa recibir goles en todos los partidos?: "El equipo, el día del Huesca, hizo un partido otra vez para no recibir gol, es cierto que en el primer tiempo nos metieron muy en bloque bajo porque nos salían muy bien de la presión, y al meternos atrás nos costaba, pero en el primer tiempo creo que el Huesca no tuvo ninguna ocasión clara, luego en el segundo ajustamos, salimos más valientes y cuando mejor estábamos cometimos un error, que salió Nieto a apretar a Luisinho cuando no tenía que salir, un córner y nos metieron un gol. Son fallos individuales. En Almería creo que el equipo no cometió ningún error, lo sigo diciendo. Tenemos que buscar un equilibrio, cuando llegué aquí generaba más, en eso trabajamos, en que generemos más cosas en campo contrario".

¿Qué supuso el empate de Ibra?: "Me alegré por él, no lo celebré porque creo que necesitamos ganar partidos no empatarlos, tal y como se puso el partido está claro que empatar en la última jugada siempre es bueno y me alegré por un jugador que no jugó ningún partido de titular que siempre sale y siempre nos ayuda. Valió para sumar un punto, pero en lo que nos tenemos que centrar es en sumar de tres en tres. Ahora el equipo tiene que ser valiente y sumar victorias".

¿Qué le aporta Ibra?: "Él nos está ayudando un montón, no es fácil estar en su situación, siempre que sale pasan cosas, contento porque ese es el camino y enseña el camino a otros jugadores. Él cuando llegué aquí tuve una conversación con él, le dije que no confiaba mucho en él, él me dijo que iba a trabajar, que se lo iba a ganar, y se lo está ganando. Ahora que viene Rodri habrá partidos que juguemos con dos delanteros y tendrá opciones de entrar de inicio o desde el banquillo. Que un jugador con tantos partidos en Primera División esté callado, entrene como el que más, y salga así a los partidos enseña el camino a los demás":