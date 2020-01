Rozada: "Fuimos valientes en la última media hora"

Javi Rozada, entrenador del Oviedo, valoró el empate ante el Girona en Montilivi (1-1). "Puntuar aquí no es fácil, sabemos los jugadores que tiene el Girona y le damos valor. No es fácil jugar en la situación que estamos. Ahora tenemos que ganar al Albacete", indicó el ovetense. "Con los cambios el equipo creció, empató y nos faltó un poco de fe y de piernas. El equipo fue valiente en la última media hora, no fue conformista. Estos puntos no tienen que reforzar en la idea. Esto es muy largo y quedan 17 partidos. La última media hora fue nuestro mejor momento, pero tenemos que gestionar mejor los partidos. No tenemos que reaccionar tras un golpe, hay que trabajar más el balón parado", dijo el técnico.

"La acabo de ver. Es interpretación, pero creo que es penalti. Si no hubiese nadie nuestro en el área se puede interpretar que no es natural. Creo que salimos perjudicados, pero es una jugada interpretable y no vamos a darle más bombo que el que tiene", aseguró sobre la jugada del penalti.

"Optamos por sacar un punta más, es lo que tenemos que hacer porque hay que sumar de tres. Vimos que el Girona había dado un paso atrás", recalcó el técnico sobre la salida de Ibra.