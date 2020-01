"Tenemos ocasiones, pero no las metemos"

El técnico del Vetusta, el ovetense Emilio Cañedo, puso el foco sobre la falta de gol de su equipo en el empate (0-0) ante Las Palmas Atlético. "Tuvimos personalidad, buen trato de balón y generamos muchas ocasiones de gol. Pero seguimos en la misma carencia que últimamente: no acabamos de meterlas. Este es un juego en el que hay que sumar a base de goles y no tenemos efectividad. Jugamos bien y generamos, pero no metemos gol", indicó Cañedo.

El Vetusta afronta la semana que viene un exigente duelo ante el Rayo Majadahonda. "Vamos a Madrid a sumar. Esas dinámicas te pueden beneficiar o perjudicar. Tratamos de tener el mismo comportamiento y estilo tanto en casa como fuera", aseguró el técnico azul, que justificó los cambios de Riki y Javi Mier por el proceso gripal que ambos jugadores sufrieron la semana pasada.