Ramis, en la cuerda floja, se sentará en el banquillo del Tartiere

Luis Miguel Ramis, entrenador del Albacete, vive sus momentos más duros como entrenador del conjunto manchego. La derrota (0-1) ante el Deportivo no ha hecho más que agravar una situación en la que el Albacete, próximo rival del Oviedo, avanza en los últimos tiempos: ha sumado 6 puntos de los últimos 33. Pero el catalán parece contar de momento con la confianza de la entidad. Ramis se sentará el domingo en el banquillo del Tartiere, en un partido en el que se jugará su continuidad en el proyecto manchego. Ramis, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, no está cumpliendo con los objetivos marcados por un club que el año pasado rondó los puestos de play-off y que en el actual soñaba con estar entre los seis primeros. Metido de lleno en la lucha por salir de la zona baja de la tabla, una victoria del Oviedo le situaría por encima de los manchegos, al igualarlos a puntos y ganarles el saldo de goles particular.