Rozada, a buscar sustituto para Ortuño el domingo

El Oviedo regresará esta mañana al trabajo en El Requexón (10.30 horas) en una sesión a puerta abierta tras los dos días de descanso que ha tenido la plantilla después del empate en Montilivi ante el Girona (1-1). Los de Javi Rozada, técnico azul, comenzarán a preparar el encuentro del domingo ante el Albacete, básico para salir de los puestos de descenso y en el que se espera un gran ambiente debido a la promoción especial que el Oviedo ha puesto en marcha.

Rozada deberá empezar a perfilar su once para el domingo, en el que no estará el delantero Ortuño, titular indiscutible, cedido en el Oviedo por el Albacete, y que no podrá jugar el partido por una cláusula que se lo impide. Las alternativas son Ibra y Rodri Ríos, si es inscrito a tiempo.