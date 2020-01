Vallina: "Hay margen para uno o dos fichajes"

Jorge Menéndez Vallina, presidente del Oviedo, ha atendido hoy a los medios en el acto de presentación de la tienda oficial del club. El presidente ha analizado el activo mercado de fichajes en el que está metido el club.

Los fichajes.

"Hay espacio salarial y probablemente inscribamos a algún jugador más. No sé si uno o dos, pero podemos inscribir".

"Ha sido una larga lucha por tener espacio salarial. La Liga nos limita los patrocinios sin son empresas vinculadas, Y Carso tiene muchas empresas vinculadas en España. Nos limita si son mexicanas, también. E incluso nos limita cuando cree que el patrocinio es demasiado elevado. Son las normas y hay que adaptarse. Tenemos tirón y podemos optar a patrocinios que otros clubes no generan".

"Son normas de la Liga, nos parece que en nuestro caso es limitante. Carso tiene muchas sinergias en México y consigue patrocinadores, que es algo lógico".

"Se trabaja en salidas y en llegadas. Hasta el final puede haber movimiento. Puede pasar cualquier cosa hasta mañana a última hora. Hay jugadores que esperan hasta el final.

Arnau.

"Está haciéndolo bastante bien, porque no es sencillo encontrar salidas. Y que las entradas encajen. Le felicito porque está haciendo un grandísimo trabajo".

La situación.

"Estamos preocupados todos. Hemos jugado ante dos equipos de arriba y el equipo ha estado vivo, tiene cosas buenas. Preocupados pero esperanzados".

Los arbitrajes.

"No creemos en teorías conspirativas pero es cierto que ha habido muchas jugadas en contra. He pedido explicaciones. En algunos casos las explicaciones eran coherentes, en otras nos han pedido disculpas. El VAR necesita un restudio y buscar uniformidad de criterios. Me reconocieron que se equivocaron, concretamente en la acción de Almería".

Rozada.

"Está tranquilo y le hemos reforzado el equipo. Va a seguir peleando. He hablado hace poco y está con muchas ganas".