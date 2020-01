Javi Rozada, entrenador del Real Oviedo: "Si viene un central, creo que Javi Fernández debe salir"

Javi Rozada no quiso entrar en las profundidades de las negociaciones que está llevando a cabo Francesc Arnau en el mercado de invierno que se cierra esta noche, a las 24 horas, pero sí que dejó algunas opiniones al respecto.

¿Cómo valora el mercado de invierno?: "Es que es una locura, hay movimientos que son muy rápidos, hay situaciones que son al detalle, muchos yo no me entero por Arnau porque no le da tiempo ni a avisarme, entonces prefiero que llegue mañana, hemos hablado mucho antes de este mercado, sabemos las preferencias de lo que hay que traer, las preferencias de los jugadores que podían salir, así que yo estoy muy tranquilo, sé que Arnau va a dejar la plantilla mucho mejor de lo que estaba".

¿Espera movimientos a lo largo del día de hoy?: "Alguno sí".

¿Ha hablado con algún jugador que vaya a salir?: "Esos temas los lleva Arnau, con el único jugador que he hablado es con Lucas por el cariño que le tengo, es un jugador que empezó conmigo aquí en Tercera, le tengo mucho cariño, es el único con el que he hablado porque pase lo que pase con él le desearé, como a todos, pero a él en particular, lo mejor porque es mucho tiempo vivido juntos. Por supuesto que te preocupas más porque tienes más confianza. Es con el único con el que hablé. Él sabe mi opinión, prefiero respetarla, no considero que sea el sitio para hablarlo, la opinión que le di creo que es la mejor pensando en su futuro".

¿Usted quiere más fichajes?: "Con lo que tenía estaba muy contento, con lo que fui a Girona estaba feliz, con ese equipo, creo que es un equipo para competir contra cualquiera y se está viendo. Con este equipo tenemos que sacar muchos puntos ahora, creo que tenemos muy buena plantilla".

¿Y con Javi Fernández?: "Con Javi Fernández hablé antes del entrenamiento, pero no tengo la confianza para entrar en detalles. Él me dijo que no hay nada, que es jugador del Oviedo, que se centra en el partido del domingo. Grippo es uno de los nombres que me dio Arnau, pero no se cómo está el tema".

¿Demasiados defensas?: "Si viene un defensa es aconsejable que salga otro. Me gustaría que saliera un defensa y voy a dar un detalle, me gustaría que saliese Javi. Es patrimonio del club, un gran fichaje y le viene bien jugar. Si viene un central creo que tiene que salir".

¿Tres porteros?: "Hablé con Alfonso hace unos días, se quiere quedar en España, le tenemos el máximo respeto, si se quiere quedar que se quede. Siempre se ha aportado bien con el Oviedo. Si decide coger una oferta, pues bien, y si no, nosotros encantados".