Vallina: "Hay preocupación pero tenemos esperanza"

Jorge Menéndez Vallina mantiene la calma a pesar de la mala clasificación liguera e incluso ve brotes verdes en el juego del Oviedo en las últimas semanas. El presidente espera que el desenlace del plazo de fichajes deje al equipo azul mejor preparado para la lucha por la permanencia, pero en todo caso es optimista con la evolución del equipo. "Estamos preocupados todos", explicó cuando se le preguntó por cómo veía Arturo Elías, representante del máximo accionista, la situación ligera; "Hemos jugado ante dos equipos de arriba y el equipo ha estado vivo, muestra cosas buenas. Hay preocupación pero tenemos esperanza".

Vallina pone voz al pensamiento de la directiva, en uno de los momentos más complicados desde que Javi Rozada se hiciera cargo de la nave. No es la situación vivida con Egea, cuando el equipo marchaba en el fondo de la tabla sin conocer la victoria, pero el calendario se va apretando y a los azules les cuesta sacar la cabeza. Sin embargo, el dirigente opta por reforzar el papel del técnico: "Rozada está tranquilo y le hemos reforzado el equipo, seguro que va a mejorar. Va a seguir peleando. He hablado hace poco con él y le veo con muchas ganas", indicó el presidente.

Menéndez Vallina valoró la situación del equipo en el acto de presentación de la nueva tienda oficial en el centro comercial de Los Prados, un espacio dedicado al oviedismo y que ayer aglutinó a decenas de aficionados. El espacio ya está abierto al público en horario de 10:00 a 22:00 horas.

A Vallina también se le cuestionó por las decisiones arbitrales que en las últimas semanas están lastrando a los azules. El presidente confesó que había presentado una queja ante la Federación y el comité técnico de árbitros tras el choque ante el Almería (donde se señalizó un penalti inexistente con el que los de Guti hicieron el 1-0). "No creemos en teorías conspirativas pero es cierto que ha habido muchas jugadas en contra. He pedido explicaciones. En algunos casos las explicaciones eran coherentes; en otras nos han pedido disculpas. El VAR necesita un restudio y buscar uniformidad de criterios. Me reconocieron que se equivocaron, concretamente en la acción de Almería".

Lucas Laso, de nuevo a la sub-17. Por otra parte, el club azul recibió ayer una buena noticia para sus categorías inferiores. El juvenil Luacas Laso ha sido convocado de nuevo con la selección española sub-17 para la disputa de un Torneo Internacional de la categoróa em Portugal, que se desarrollará entre el 6 y el 13 de febrero. Lucas Laso es un central de 16 años que llegó a El Requexón procedente del Bansander cántabro el pasado verano al firmar un contrato que le une al Oviedo hasta junio de 2023. Esta campaña juega con el Liga Nacional azul.