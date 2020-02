Rozada: "Es un partido vital, el Albacete es un rival directo; hay que meterlo en la lucha"

Javi Rozada tiene una confianza absoluta en el equipo que ha configurado Francesc Arnau en este mercado de invierno, tanto que reconoce que a partir de ahora les toca a ellos, plantilla y cuerpo técnico, sacar al Oviedo de la zona de descenso en la que se encuentra. "Con lo que tenía estaba muy contento, con lo que fui a Gerona estaba feliz, creo que es un equipo para competir contra cualquiera y se está viendo en los últimos partidos. Con este equipo tenemos que sacar muchos puntos a partir de ahora, creo que tenemos muy buena plantilla", decía el entrenador azul.

En opinión del técnico carbayón, el Oviedo no debería estar ahora mismo tan abajo y merecía haber sumado cinco o seis puntos más en las últimas jornadas: "El partido del Albacete es vital, una final, creo que no merecíamos jugar esa final el domingo (mañana), merecíamos llevar cinco o seis puntos más, pero claro que es una final porque el Albacete es un rival directo y lo tenemos que meter ahí en la lucha como sea". Un Albacete que, advierte Rozada, "es prácticamente el mismo que el año pasado se clasificó para disputar el play-off". "Es un equipo llamado a hacer grandes cosas en la categoría, un conjunto muy competitivo, tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar", añadía.

También reconoció que los cambios que hizo en el partido que empató a 1 ante el Girona no fueron casuales y que, jugadores como Borja Sánchez, indiscutible hasta la fecha, ahora necesitan "un descanso". "Es un futbolista muy importante para nosotros, por eso ha sido indiscutible, pero creo que le venía bien el descanso, el fútbol profesional exige mucho", señalaba el técnico. Un Borja Sánchez al que, además, ahora le va a costar más hacerse un sitio en el once tras la llegada de Rodri, un jugador al que Rozada quiere colocar por detrás del punta: "Rodri tiene opciones de estar en el once, todavía tenemos que ver cómo están los tocados (Bárcenas y Sangalli han tenido molestias esta semana), pero está en buenas condiciones. Venía de no competir pero sí de entrenar. Si juega, lo hará con otro futbolista en punta, nunca solo", insistió.

En ese caso, el de jugar con dos puntas, Borja Sánchez tendría que encontrar un sitio en la banda y arrebatarle el puesto a uno de los extremos, Sangalli o Saúl Berjón: "Si jugamos con dos delanteros, Borja Sánchez no entra en la ecuación de mediapunta, tendría que jugar en la banda. Lo bueno que tiene es que puede jugar de interior cuando ponga a tres jugadores por dentro y también por fuera si ponemos a dos puntas", decía el técnico. Lo que también tiene claro Rozada es que contará con el apoyo del Tartiere: "El público aquí aprieta y lo vamos a agradecer".