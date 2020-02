Rozada: "Este equipo está vivo"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró la importante victoria de su equipo al Albacete esta tarde en el Tartiere (3-1). "Ha sido una final, si hoy perdíamos nos poníamos a muchos puntos de la permanencia. Creo que tuvimos un inicio buenísimo, con el control del partido y juego directo. Estuvimos en campo contrario, la clave era que no se instalaran en nuestro campo. Sabíamos que intentarían ir por fuera. Controlamos el primer tiempo, aunque nos metieron un gol en el córner. Hicimos mérito para ponernos por delante y en el segundo tiempo nos llevamos golpes, pero estamos acostumbrados. Nos sobrepusimos y en el segundo tiempo no hubo partido", indicó el entrenador azul.

"Me deja buenas sensaciones, es el perfil perfecto para esta forma de jugar por el desgaste que hace. Queríamos ese perfil que no teníamos en esta plantilla. Ibra ha metido tres goles, dos se los anularon. En un momento difícil nos ha ganado el partido. Tengo tres delanteros, los tres con la confianza", aseguró Rozada. "Para jugar con Ortuño y con Ibra tiene que ser un partido que vas a dominar mucho. Tenemos muchas variantes. Habrá partidos para todo. La plantilla ha mejorado y estoy feliz, el equipo es muy competitivo. El equipo se merecía jugar este partido para estar en la mitad de la tabla, pero por cosas que han pasado luchamos por abajo. Estamos vivos y todos los partidos los pudimos ganar", recalcó.

"No tengo palabras para agradecer a la gente el apoyo. Cuando más complicado se nos puso fue con el gol de penalti que nos empatan. La gente nos aplaudió al descanso y eso dio fuerza a los jugadores. Este campo es especial, cuando hay una entrada como la de hoy€Tenemos que hacer partidos como estos para que los aficionados se vayan orgullosos de su equipo. Vamos a trabajar para eso porque en el Tartiere tenemos que ganar prácticamente todos los partidos", aseguró Rozada sobre el ambiente.

"Hemos hecho partidos muy buenos, pero no hemos ganado por circunstancias. A mi la clasificación no me engaña, estamos haciendo más méritos que lo que dice la tabla. En la situación que estamos ha influido que saliesen dos puntas, pero sobre todo que estamos vivos. Nos han dado todos los jugadores. Saúl, Luismi, Lunin€", dijo preguntado sobre si era el mejor partido de la temporada.

Sobre la charla que les dio al descanso dijo que "cabeza arriba, les vi tranquilos porque sabían que habían hecho un buen partido. En el segundo tiempo se reflejó lo del partido. Hay que seguir sumando, de nada valen los tres puntos si no se saca nada en Vallecas".

"El equipo que tenemos maneja muchos registros. Es difícil ser protagonista, tenemos un equipo mucho mejor de lo que parece, pero en esta situación no es fácil y el rival, si jugamos con dos delanteros, estará más incómodo", dijo sobre su idea.

Preguntado sobre el cierre de mercado recalcó que "Grippo es un líder, un central contundente y va a sumar. A Coris le conozco menos, pero vi partidos del Girona y creo que nos dará muchísimo. Son dos fichajes que mejoran".

"Tengo claro que hay tres equipos de los que tenemos que quedar por delante. Uno es el Albacete. Metemos en la pelea a más gente. Tenemos que ser un equipo reconocible y mostrar un buen once".