Rodri: "He de agradecer a la afición cómo me despidió tras el cambio"

Rodri llegó sonriente y acompañado por su familia a la rueda de prensa de su presentación. Del ascensor que subía a la sala elegida para el acto, en la sede de una empresa comercializadora eléctrica asturiana, salieron su mujer y él con su bebé en brazos. En la mesa, junto al soriano, se colocaron el vicepresidente Manuel Paredes y el director deportivo Francesc Arnau. Después de que Paredes agradeciera a Rodri el buen trabajo que realizó en el partido que el Oviedo ganó el domingo por 3-1 al Albacete, el nuevo futbolista azul comenzó a responder preguntas.

Sobre el partido en el que debutó, aseguró Rodri que todo sucedió tal y como lo habían planeado: "Fue como pensábamos, conseguimos sacar los tres puntos en un partido muy importante no solo porque salíamos de la posición de descenso si no también porque metíamos al Albacete ahí. Además, ahora le tenemos ganado el goal-average".

Rodri ha jugado con algunos futbolistas del actual Oviedo en otros equipos, entre ellos Tejera, y éstos ya le habían informado de cómo estaba el equipo y de cómo era el vestuario. Unos informes que, aseguró, le adelantaron "que había buen vestuario y buen equipo". La posibilidad de jugar por detrás de un punta de referencia es algo que no le causa ningún problema, puesto que ya lo ha hecho en otras ocasiones. "Ya he jugado ahí varias veces, en Zaragoza, por ejemplo, jugué de segundo delantero. Lo que me pida el entrenador es lo que le voy a dar", sentenció.

Tampoco le preocupa que la afición del Oviedo sea exigente, algo que considera positivo: "Es una afición exigente y creo que eso también es necesario para los jugadores". Algo que también le sirvió para dar las gracias a los aficionados por la despedida que le brindaron el domingo en el Carlos Tartiere: "Quiero agradecerles que me despidieran así cuando me cambiaron porque eso me puso los pelos de punta".

En cuanto a los problemas que ha habido con su fichaje, a la espera de buscar una salida a Joselu y de que el club tuviera el límite salarial suficiente como para que la Liga permitiera al Oviedo inscribirlo, quiso restarle importancia a todo lo que pasó: "Las cosas buenas se hacen esperar y este año al final ha podido ser. Es verdad que ha sido una lucha dura, pero se ha cumplido, que es lo que todos queríamos", añadía el nuevo jugador azul.

Sí que reconoció que la situación fue un tanto comprometida y que se pudo seguir adelante por la buena voluntad de las dos partes. "Todo empezó en Granada, desde allí hicimos el viaje en coche, con un bebé de tres meses; nos pegamos diez horas en coche y cuando llegamos pasó esto del límite salarial; pero nos dimos nuestra palabra, él (Arnau) me dio la suya de que lo solucionaría y yo le di la mía de que esperaría. Los dos hemos cumplido y aquí estamos para ayudar al equipo", explicó.

La situación por la que atraviesa el Oviedo, que el domingo salió de los puestos de descenso pero que tiene muy poco margen de error, es algo que Rodri está convencido de que se puede solventar con los refuerzos que ha hecho el club. "Ningún oviedista quiere estar en la situación en la que estamos, pero las incorporaciones del mercado de invierno creo que van a ayudar bastante a que el equipo vaya saliendo de esa zona de abajo. Vamos por el buen camino", aseveró. Para Rodri, la presión que pueda acompañar al Oviedo en la lucha por la permanencia es positiva: "La situación se puede revertir, estamos en ello, la presión también es buena para rendir".

La rueda de prensa la concluyó Manuel Paredes con un sentido agradecimiento a la afición por la ayuda que brindó al equipo el domingo en el Carlos Tartiere: "Fue muy importante para ganar el partido. Muchas gracias".