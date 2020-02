Francesc Arnau: "El objetivo es salvarnos porque si no lo demás no tendrá sentido"

Francesc Arnau está lejos de las emociones que rodean a un equipo de fútbol cuando salta al terreno de juego. El director deportivo del Oviedo es consciente de que el equipo ha mejorado después de haber realizado las incorporaciones deseadas en este mercado de invierno, pero ni mucho menos se deja llevar por la euforia de la victoria (3-1) ante el Albacete y advierte de que el club se juega mucho de aquí a final de temporada: "El objetivo es salvarnos porque si no lo demás no tendrá sentido". Aclarado eso, el catalán entró ayer en los detalles del mercado de invierno que concluyó el viernes.

Fichajes. "No ha habido fichajes que se hayan caído, que es lo habitual. Teníamos una prioridad absoluta, que era firmar un 6, y salió; luego, además, tuvimos la posibilidad de incorporar a un portero top como es Lunin. Una operación que si no se hubiera hecho quizás no hubiéramos incorporado a ningún otro portero. Luego, con la salida de Joselu nos quedamos muy cortos en la delantera, ya que los dos delanteros que teníamos son muy iguales, con el mismo perfil. El ideal era Rodri, lo conocíamos y fuimos a por él. Nos dijo que quería jugar en el Oviedo y estar cerca de su familia. Le agradezco el hecho de esperar, fue la operación donde se puso más a prueba la paciencia del futbolista. También encontramos una situación, la de Grippo, en la que el Zaragoza quería incorporar a otro central. Grippo es un central que lleva muchos partidos en la categoría y somos la defensa más goleada de Segunda. Al final también Coris para las bandas. Nieto tiene ahora poca competencia en su puesto, aunque esté Lucas, la operación de Coris nos va a aportar esa competencia que es necesaria en un equipo".

La operación del fichaje de Rodri. "La operación de Rodri fue más compleja por la espera de poder conseguir el salario límite. Hubo dos momentos. Primero tuvimos que esperar la salida de Joselu para que entrara. Habíamos hablado tres o cuatro días antes con Rodri, en los que descartó otras ofertas; luego tuvimos la contingencia de que hubo un reajuste y no pudimos inscribirlo desde el primer momento, tuvimos que esperar cuatro o cinco días más para que pudiéramos conseguir más ingresos".

Mercado del año que viene. "Lo primero es pensar a corto plazo, que el equipo nuevo que tenemos vaya cogiendo el ritmo competitivo. Todo lleva un proceso. Es primordial para el proyecto de futuro del Oviedo mantenernos en esta categoría y en eso nos tenemos que centrar. Ahora tampoco tiene mucho sentido hablar, nos tenemos que centrar en ganar los partidos. Que nadie se relaje, que por los fichajes del mercado de invierno esto no va a salir solo; hay que estar en el día a día con el entrenador. El objetivo es salvarnos porque si no todo lo demás no tendrá sentido".

Los fichajes han sido bien acogidos por el oviedismo. "Estoy encantado de que la gente piense eso, espero que sea un plus de ilusión cuando la gente vaya al campo. El domingo ante el Albacete nos pasaron muchas cosas que en otros momentos hubiesen afectado mucho más al resultado. Lo que la grada es capaz de transmitir el equipo lo coge; es un equipo que tiene alma, trabaja, lucha y si las cosas no salen bien por fútbol lo hace en base a corazón".

Renovación de Saúl Berjón. "Está el tema de Saúl y está también el tema de Christian. Ya hemos hecho unos primeros contactos, pero ellos tienen que entender que estamos en una situación delicada para hablar de esos temas y que los iremos hablando; ahora lo primordial es tener una situación estable para poder ir hablando de esos temas".

La posible continuidad de Javi Rozada. "De su futuro no se ha hablado en ningún sitio. Le he dicho al entrenador que se centre, que en lo que tiene que pensar es en los 90 minutos que vienen y en estar fino para tomar las decisiones adecuadas para que el equipo gane. Eso es lo único que se tiene que centrar y en lo único que me centro yo es en ayudarle en ese aspecto. Lo demás ahora mismo no tiene sentido".

Comportamiento de la Liga con el Oviedo. "No hay ningún tipo de reproche. La Liga tiene sus controles y hay que aceptarlos como tal. El club, por su parte, ha puesto la máquina al 100% para intentar solventar cualquier situación que se nos ha puesto delante".