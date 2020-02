Coris se apunta a Vallecas: "Estoy disponible para ser titular"

El Oviedo presentó esta mañana en las instalaciones de Tartiere Auto, patrocinador del club, al extremo Sebas Coris, fichaje invernal que apunta a debutar como titular el domingo ante el Rayo Vallecano (18.15 horas). El director deportivo del Oviedo, Francesc Arnau y el director general, Federico González, fueron los encargados de presentar a Coris. En el acto también estuvo el gerente David Mata y el secretario técnico David Comamala. Estas fueron las palabras del nuevo fichaje, que firmó por el Oviedo por una temporada con opción a otra más.

¿Cómo fue su fichaje por el Oviedo?: "El Girona me comunicó que no contaba conmigo y pasé unos días nervioso. Arnau me llamó el último día de mercado, me dijo que cogiese un vuelo y viajase a Oviedo. Lo hice, pasé la revisión médica y a las siete de la tarde me inscribieron".

¿Qué puede aportar Coris?: "He jugado casi toda mi trayectoria de carrilero, pero en las inferiores del Girona lo hice como extremo. Estoy en el Oviedo para aportar juego y sacrificio en la banda y puedo jugar en cualquiera de las dos. Estoy aquí para ayudar y cuando el míster lo piense, entrar en el equipo".

¿Cómo ha sido el recibimiento?: "Espectacular. Soy una persona introvertida y el recibimiento que me han hecho los compañeros me ha ayudado a entrar bien dentro del vestuario. Ya estoy instalado y con ganas de poder jugar".

¿Se ve titular el domingo?: "Me veo disponible para jugar cuando el míster lo necesite, si cree que me necesita para este partido estoy listo".

Un año complicado: "Ha sido un año muy complicado para mí. Me tuve que operar de la hernia y los primeros meses fueron complicados, ahora estoy bien. Tengo ganas de jugar, porque tanto tiempo le afecta al jugador. Es lo único que quiero. Físicamente estoy bien, solo me falta aportar los fines de semana".

Opción de futuro para el Oviedo: "Mi objetivo es hacer una buena campaña y si la dirección deportiva decide renovarme yo estaría encantado".