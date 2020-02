Rozada: "En los últimos partidos merecimos más puntos, lo dijeron incluso árbitros internacionales"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, analizó esta mañana la situación del equipo a dos días del partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas (18.15 horas Movistar la Liga) tras la victoria ante el Albacete en el Tartiere (3-1). Rozada quiso esconder sus cartas para el partido y aplaudió la buena versión de la semana pasada, aunque puso el foco sobre los errores defensivos. Además, el técnico indicó que el equipo mereció más puntos en los últimos partidos. "Lo dijeron árbitros internacionales", dijo Rozada, en referencia al análisis de la jugada polémica en Girona. También alabó la figura de Sergio Tejera, clave en los últimos encuentros. Estas fueron sus palabras.

Parte de bajas: "Estamos todos disponibles salvo los sancionados y Edu, que está en proceso de recuperación. Hoy Grippo se entrenó y estamos esperanzados".

¿Sebas Coris lateral el domingo?: "Es una opción, puede jugar de lateral o de interior. También tenemos la opción natural de Lucas y la de Marco (Sangalli). Decidiremos en función a lo que creamos lo mejor. Lo tengo decidido, pero no diré nada".

¿La victoria ante el Albacete fue la mejor versión del Oviedo?: "Me pareció una buena versión, pero hicimos partidos buenos. Al final el resultado es lo que hace que parezca mejor. Hicimos más ocasiones que en otros, pero el rival no estuvo muy a la altura. El equipo estuvo bien, intenso en campo contrario, aunque atrás tuvimos errores que nos pudieron costar goles. Hubo cosas que ajustar, sin duda fue un buen partido, pero nuestra mejor versión está por llegar".

¿Jugará con dos puntas ante el Rayo?: "El otro día jugamos con dos puntas, porque con la llegada de Rodri, aunque prácticamente hace los mismos movimientos que Borja, cuando tienes el balón te alarga más y te rompe la paralela. Borja tiene tendencia a recibir con pie y Rodri a ir a área. Habrá partidos que juguemos con dos y partidos que juguemos con uno".

¿Más competencia es sinónimo de más intensidad?: "Pienso que el equipo está entrenando bien y tiene buenos hábitos, pero la competencia hace que des un plus. No hay ningún imprescindible, cualquier jugador puede entrar y da igual que sea en la portería, defensa, pivotes€Tengo de todo para poner y esa competencia es la que te hace crecer en el día a día. Ahora es cuando hay que tomar decisiones e intentar que sean buenas para ganar partidos".

Grippo, complicado ser titular: "Es complicado que entre, no ha entrenado dos días. Mañana cuando haremos activación y veremos en qué punto se encuentra".

Tejera y Luisimi: "Ya se conocían de la época del Nástic. Sergio dio un paso más, le dije que necesitamos goles suyos. Se lo dije antes del Girona, salió y metió. Es un jugadorazo, pero le faltaba ese gol que le diese confianza. El otro día no fue solo su tanto, estuvo mucho mejor colocado. Es lo que tiene que hacer Sergio en este equipo. Espero que ahora nos ayude, tanto él como los demás van a ser importantes. En la primera vuelta hubo partidos que nos pasó algo".

Cuatro entrenadores despedidos tras jugar en el Tartiere: "Me parece un poco irreal, Víctor fue despedido por toras cosas. La gente en el futbol se pone muy nerviosa y los entrenadores estamos siempre en el alambre. Por desgracia hay poca paciencia, el fútbol está así montado. El otro día era importante para Oviedo y Albacete, es desagradable que echan a un compañero. El fútbol no tiene memoria, es presente. Tenemos que luchar cada semana. Es la profesión que escogimos".

Su situación personal: "Mucho tiempo sin ganar creaba incertidumbre a todos, a mi, al club, a los jugadores€ pero es normal. Estoy tranquilo, no me va engañar la clasificación, que es irreal. Este equipo se merecía tener 3 o 4 puntos más en los últimos partidos. Y no lo digo yo solo, lo dijo gente con experiencia, incluso árbitros internacionales. Creo que tenemos que mejorar cosas, pero estoy tranquilo. Estoy seguro de que van a llegar victorias. En la clasificación de la segunda vuelta vamos décimos y tenemos que hacer una entre los seis primeros. En eso me voy a centrar".