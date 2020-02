El Vetusta busca la estirada

CAMPO El requexón

hora 15.45 horas

ÁRBITRO ANTONIO SÁNCHEZ

El Vetusta, después del meritorio empate ante el Rayo Majadahonda (1-1), necesita una buena racha que le saque de los puestos de abajo de la tabla. El filial azul buscará comenzarla esta misma tarde en El Requexón ante el San Sebastián de los Reyes "Sanse", en el único encuentro de la jornada en Segunda B que se disputará durante el sábado.

Los madrileños son los colistas de la categoría, a nueve puntos del Langreo, que marca el play-off de descenso a Tercera. Oportunidad perfecta para los de Emilio Cañedo, técnico del Vetusta, que tiene las bajas de Sierra, Viti, De Barr y Ugarte. El que podría entrar al once es Raúl Prada, lateral izquierdo, fichaje invernal procedente del filial del Mallorca como cedido hasta final de temporada. El mallorquín, de 18 años, valoró ayer en El Requexón su llegada al filial del Oviedo. "Fue todo bastante rápido. Me llamó Francesc Arnau y el director deportivo del Mallorca. Me presentaron la oportunidad de jugar en Segunda B con el Vetusta y no pude decir que no", indicó el joven lateral. "Me han recibido muy bien en Oviedo. Tenemos un buen grupo y estoy feliz de estar aquí. Mi objetivo es jugar, a partir de ahí ganar confianza y coger minutos en Segunda B", aseguró Prada sobre sus primeras sensaciones en el club. El lateral se define como un jugador ofensivo, aunque "siempre atento en defensa y con mucha intensidad".

Sobre el partido de esta tarde ante el Sanse dijo que es un encuentro "clave" para el futuro del Vetusta: "Ellos no vienen en muy buena dinámica y ganar este partido nos ayudará a coger confianza".

Por otro lado, el juvenil de División de Honor de Oviedo juega hoy a las 16.00 horas a domicilio ante el Calasanz.