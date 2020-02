Emilio Cañedo, entrenador del Vetusta, se mostró muy crítico con su equipo ayer tras el empate ante el Sanse. "El equipo no estuvo reconocible y no entramos al partido en ningún momento.Al equipo le faltó de todo", indicó el preparador. Cañedo valoró la expulsión de Amez: "Con uno menos siempre es difícil. Tenemos que tratar de evitar las expulsiones. No tenemos ninguna queja de los arbitrajes".