Rozada pide disculpas por su expulsión: "No debo tener esa actitud, hay que estar a la altura"

El entrenador del Oviedo, Javi Rozada, valoró el empate de su equipo esta tarde ante el Rayo Vallecano y pidió disculpas por su expulsión, la segunda del curso, tras protestar por la acción del penalti que supuso las tablas en el marcador. "Quiero pedir disculpas por dejar al equipo solo en un momento crítico, no debo protestar. Pido disculpas a todo el colectivo arbitral y al equipo", indicó Rozada. "Son muchos penaltis. Pero esto es fútbol profesional y hay que estar a la altura. Creo que esa actitud no la debo tener, hay que mirar al futuro y no puedo dejar al equipo solo. Nos estamos jugando un descenso y por eso pido disculpas", zanjó.

Sobre el partido dijo que "hemos hecho un partido bastante completo, los hemos anulado e igual no faltó ese segundo gol. Me voy contento con la imagen que hemos dado".

"Creo que este equipo lleva compitiendo muy bien mucho tiempo, pegamos un cambio radical desde que ganamos al Rayo en la primera vuelta. Tenemos que seguir peleando y a los jugadores no se les puede pedir más. Tenemos que plasmar la mejoría en puntos y no nos vamos contentos. Hay que hacer bueno el punto frente al Alcorcón", recalcó.