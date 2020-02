Arnau, sobre el VAR: "Tenemos que ayudar a que sea más perfecto"

El director deportivo del Oviedo, Francesc Arnau, aprovechó la presentación de Simone Grippo para valorar varias cuestiones recientes del equipo. El catalán comentó la expulsión de Javi Rozada ayer ante el Rayo y las actuaciones arbitrales recientes en partidos del Oviedo.

"Hay que afrontar las consecuencias de lo que se hace, todavía no sabemos las semanas que estará fuera y Bena (Benavides, segundo entrenador) tendrá que coger protagonismo. Me importa ver el equipo como está, que es lo importante. Los jugadores también tienen que dar un paso adelante por los responsabilizados que están", indicó Arnau sobre la expulsión del técnico ovetense.

Sobre el penalti de Lolo por una mano señalada por el VAR que costó el gol del empate del Rayo Arnau llamó a unificar criterios. "Independientemente de la jugada, con el VAR estamos para unificar criterios. Pongo el ejemplo de dos manos, una que no pita el árbitro y lo hace el VAR, y no discuto que sea o no, y la de Mojica (ante el Girona), que no va a verlas. Todos estamos un poco confundidos y provoca tensiones. El VAR es un elemento más que no está eliminando del todo esas tensiones. Todos tenemos que ayudar, desde todos los estamentos, a que el VAR sea más perfecto".