Grippo: "Me veo varios años en el Oviedo, por eso he venido" | MIKI LÓPEZ

El Oviedo presentó esta mañana en la sala de prensa del Tartiere a Simone Grippo, central, fichaje del mercado de invierno que todavía no ha debutado con el conjunto de Javi Rozada. César Martín, responsable de relaciones institucionales, presentó al futbolista, de 31 años, junto con el director deportivo Francesc Arnau. "Le deseamos que esté aquí muchos años", dijo César. Luego Grippo tomó la palabra y estas fueron sus declaraciones.

Su fichaje: "Al principio del mercado no me había planteado salir del Zaragoza, pero cuando me enteré del interés del Oviedo no lo pensé mucho. Es un gran club y me ofrecieron unirme a su proyecto para estar varios años aquí".

¿Cómo ve al Oviedo?: "El equipo está muy vivo, compite bien. No va a ser fácil, pero estoy convencido de que vamos a salir de abajo".

Referencias: "A mis familiares les he dicho que he visto a un equipo que compite, quizá nos falte calma en alguna situación, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Ayer contra el Rayo se nos escaparon tres puntos, porque nos adelantamos y empatan con un penalti de VAR. Si al principio nos dicen que si firmamos un empate estaríamos de acuerdo, pero estoy seguro que el finde que viene lo conseguiremos".

¿Qué puede aportar al equipo?: "Intento aportar mucha comunicación, es una de las cosas más importantes en el campo. Una defensa tiene que hablarse mucho. La defensa empieza desde el delantero y en los últimos partidos no hemos dejado la puerta a cero, pero encajamos dos penaltis. He visto un equipo contacto, con el tiempo dejaremos la puerta a cero".

Quiere quedarse varias temporadas: "Me veo varios años en Oviedo, por eso he venido. Arnau me llamó y me explicó el proyecto. Miguel Linares también me habló mucho del Oviedo".

El Tartiere: "Venir aquí a jugar es siempre complicado, tenemos que conseguir que el Tartiere sea un fortín y eso tiene que ser el objetivo. Todos me han hablado maravillas y es lo que viví en los primeros días"