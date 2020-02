Lunin: "No sé nada del Madrid, quiero seguir creciendo"

El meta del Oviedo Lunin, hombre de moda en los últimos encuentros del club azul, analizó ayer su situación en el programa radiofónico El Transistor, de Onda Cero. El ucraniano está cedido en el Oviedo por el Real Madrid hasta final de temporada tras su préstamos en el Valladolid, donde no contó con minutos. "No sé nada del Real Madrid para el próximo año, quiero seguir creciendo", indicó el meta sobre su futuro.. El meta cumplió hoy 21 años y fue felicitado por el resto de sus compañeros esta mañana en la vuelta al trabajo en El Requexón. El portero, además, recibirá hoy el premio Mahou por sus actuaciones recientes con el Oviedo.

Lunin también habló sobre su experiencia en el Leganés. "¿Por qué no jugué en Leganés? Eso hay que preguntárselo al míster, yo no lo sé, yo trabajaba para jugar. Para mí era duro no jugar, ni en Leganés ni en el Valladolid, yo quiero seguir creciendo".