El Rayo Vallecano, de lío en lío

El Rayo Vallecano ha sumado un capítulo más a su mala situación institucional tras la visita del Oviedo. La Liga anunció ayer la apertura de un expediente al Rayo para determinar si se ha producido alguna conducta sancionable en los pagos al jugador peruano Luis Advíncula ante una comunicación de la agente del futbolista al respecto, que acusa al club madrileño de hacer pagos a través de Panamá.

Desde el club guardan silencio. Confían en su actuación y esperan que todo se aclare por los cauces legales para no levantar más revuelo. Se trata de un nuevo lío para el Rayo Vallecano, que vuelve a estar en el foco mediático por otro asunto extradeportivo, uno más en una temporada demasiado convulsa que está desgastando la situación deportiva, institucional y social. "Si queréis saber algo sobre el mercado de invierno sentad aquí al presidente y le coséis a preguntas, pero a mí no. No es mi competencia. Yo llevo tres meses sin hablar con el presidente", dijo Paco Jémez, entrenador, el pasado 1 de febrero cuando cerró el mercado de invierno. Entre tanto, la plantilla intenta mantenerse al margen de tanto lío. El próximo partido es en Tenerife y el objetivo sumar una victoria que se resiste desde hace cuatro jornadas. De momento el Rayo marca undécimo en la clasificación.