"Esperemos que el ambiente no influya", indica el técnico del Alcor

Fran Fernández mira con recelo a lo que hoy puede encontrarse en el Carlos Tartiere. El municipal ovetense volverá a registrar una gran entrada (ante el Albacete, en el último duelo liguero, acudieron al estadio más de 17.000 aficionados), una ayuda importante en busca de una victoria que saque a los azules de los puestos de más apuro de la clasificación. El técnico del Alcorcón llama a la experiencia de sus hombres pero advierte de los problemas que puede encontrarse en el partido. "El ambiente del Tartiere no nos debe afectar y esperemos que no influya tampoco en otros agentes externos. No es la primera vez que nos vamos a encontrar un ambiente en contra en esta categoría. Somos un equipo con mucha personalidad. Esta plantilla es muy ambiciosa y el escenario es perfecto para que lo volvamos a demostrar", defendió el entrenador del conjunto alfarero. Para Fran Fernández, el Oviedo ha dado un paso adelante en el mercado de invierno. "Es un equipo que se ha reforzado muy bien, lo que sumado a la buena plantilla con la que ya contaba, hacen de ellos un gran conjunto. Están a un gran nivel y esperamos encontrarnos su mejor versión. Habla muy bien de mi equipo que clubes tan destacados como el Oviedo estén por detrás en la clasificación, aunque como bien sabemos, lo importante son las notas finales de junio", señaló. El Alcorcón llegó ayer a Oviedo se ejercitó por la tarde en El Requexón, donde perfiló los últimos detalles de cara al choque de esta tarde.