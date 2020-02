Rozada: "No podemos hacer ese primer tiempo"

Nuevo varapalo para el Oviedo en el Tartiere y nueva decepción para Javi Rozada. El técnico, tocado por el resultado, analizó el 1-2 que mete a los azules de lleno en problemas por salvar la categoría.

La lectura del 1-2

"Hicimos una primera parte muy mala en todos los aspectos. La mayor decepción es que nos ganaron las primeras y las segundas jugadas en la primera parte. Fueron cogiendo confianza. No podemos hacer ese primer tiempo. Luego fuimos a remolque. No entramos bien al partido y ellos en la primera que llegan hacen una buena jugada y tienen suerte y marcan. Estuvieron mejor a partir de entonces. No logramos enlazar jugadas y no lo interpretamos bien. Borja sí supo interpretarlo en el segundo tiempo. Después no logramos centrar bien, por eso no empatamos. Es largo y hay que seguir trabajando".

Mala imagen.

"Es fútbol y veníamos de hacer un partido al contrario de lo de hoy. Nos confundimos, no tuvimos la intensidad y la concentración de Segunda. Me sorprende pero pasa una vez y espero que no más. Quedan 14 partidos y me sorprende porque estábamos en una buena dinámica".

La tabla.

"Era una gran oportunidad. Lo tenía clarísimo. Es una pena, nos abría un horizonte nuevo. Abrías el horizonte hasta el décimo puesto. Creo que la línea es buena, acabamos bien, pero hay que sumar porque se trata de sacar puntos. Estamos en 29 puntos que es duro".

La racha.

"Dos victorias en diez encuentros no me parece preocupante porque merecimos más. Hoy o hemos merecido. Nos superaron en la primera parte y no hay nada que decir. No puede volver a pasar lo del primer tiempo. Pudimos ganar 5 o 6 partidos de los últimos diez, lo que me preocupa es que no suceda más lo del primer tiempo".

Su futuro.

"Estoy bien. Estoy dolido porque no pude estar abajo, pero tengo fuerzas. Sé la situación que cogí, y que no sería fácil. Estamos jugando demasiadas finales y eso desgasta. Estoy bien y sé a qué equipo estoy entrenando. El día que vea que no soy capaz de solventar esto lo diré. Pero estamos entrenando bien, tengo que darle vueltas a qué ha pasado hoy en la primera parte".

Nerviosismo.

"Es normal estar inseguro cuando pierdes en casa, prácticamente en descenso. No me preocupa, pero sí por qué salimos al campo así. Hacemos mal la jugada del 0-1, con poca intensidad. Eso nos lleva a ir por detrás y que aparezca el nerviosismo. Veíamos que no enlazábamos jugadas, no pudimos dar 3-4 pases seguidos".