Berjón: "Rozada es un gran entrenador; nos sorprendió su marcha"

Saúl Berjón atendió a los medios esta mañana y, tras salir al paso de rumores en las rede sociales, valoró la llegada del Cuco Ziganda y el cese de Javi Rozada. El capitán del Oviedo analizó todo lo sucedido en una competencia de siete minutos. Estas fueron sus palabras.

¿Cómo valoran la marcha de Rozada?: "La marcha de un míster siempre es difícil. Ahora estamos intentando coger lo que nos pide el nuevo míster. Tenemos que intentar sacar los tres puntos en Lugo y salir de la situación".

¿Les sorprendió su marcha?: "Sí, sorprende, como jugadores estamos aquí para jugar, no para nada más. No contábamos con ello, pero estamos para jugar y no para decidir. Al final es el club el que asume la responsabilidad de poner a uno u otro, nosotros a jugar".

Referencias de Ziganda: "Conozco a Cuco Ziganda como jugador, sé que entrenó al Athletic de Bilbao y con él no hablé en privado. Sé lo mismo que todos mis compañeros".

¿Cómo se enteraron?: "Nos enteramos como todo el mundo. Es verdad que estábamos con él, pero como con todos. Vamos a muerte con todos los entrenadores y que Javi se haya ido es un engorro. Es de aquí, yo lo conocía de fuera, me parece un gran entrenador y de la casa. Esto es fútbol y pasan cosas así por desgracia".

¿Cómo lleva el vestuario tantas crisis extradeportivas?: "De ese tema no vamos a hablar, desde que empezasteis a preguntar por cosas así el equipo está yendo a pique. No estoy diciendo que no sea nuestra responsabilidad, pero nosotros podemos hablar de fútbol".

Un tercer entrenador: "No es agradable, es el trabajo de la gente. El campo dictamina todo, si ganas o pierdes y la situación de un entrenador, porque no puedes echar a 25 jugadores. Estamos fastidiados y solo queremos sacar la situación adelante y sacar la permanencia".

Los futbolistas, con más responsabilidad si cabe: "El foco siempre está en los jugadores, somos los protagonistas. Hay que asumir la responsabilidad y tirar hacia adelante".

Ziganda dijo que el encuentro de Lugo no es una final: "Lo de las finales€Son catorce partidos importantísimos, la suerte es que no sean cinco. No queda mucho, pero sí lo suficiente para lograr el objetivo".

¿Qué le diría a la afición?: "No sé qué decirle a la gente, ellos siempre están. Vamos a intentar sacarlo y que sigan animando, esperemos que los partidos sean como la segunda parte del otro día".

Explicación a la primera parte en Alcorcón: "El rival también juega, el Alcorcón leyó el partido mejor y consiguió adelantarse. Al descanso conseguimos meterlos atrás. Nuestro fuerte es ese y tenemos que hacerlo".

¿La competencia aumenta con un cambio de entrenador?: "No es que haga despertar, es que llega un momento que jugadores con un rol secundario y el nivel aumenta. Es triste, pero es la realidad. Esperemos que el cambio sirva para mejorar y que consigamos el objetivo".

El lastre defensivo: "No puede ser que solo en tres partidos no hayamos encajado. Hay que defender mas desde los delanteros, este año tenemos gol. Si conseguimos echar el cerrojo estaremos mejor"