Berjón sale al paso de los rumores de las redes: "Estoy cansado de bulos, el que quiera hacer daño sabe donde encontrarme"

El capitán del Oviedo, Saúl Berjón, atendió esta mañana a los medios tras el entrenamiento en El Requexón, el segundo con Cuco Ziganda como entrenador tras el cese de Javi Rozada. Era la primera vez que un jugador salía a rueda de prensa después del cambio de entrenador. Y Berjón, antes de comenzar el turno de preguntas, tomó la palabra para salir al paso de diversos rumores y bulos que circulan por las redes sociales desde la marcha de Rozada. Algunos de ellos, que han corrido como la pólvora por grupos de Whatsapp y Twitter, señalan una supuesta pelea de Rozada con algunos jugadores en su último entrenamiento. Un supuesto altercado que niegan todas las partes. Berjón, visiblemente enfadado por este tema, tomó la palabra para zanjar el tema y no admitió preguntas sobre dichos rumores.

"Quiero zanjar un tema que está corriendo por redes sociales y que a mí también me llegó. Estoy cansado de bulos y no lo voy a permitir como capitán, porque que esto fastidia al equipo. Esto no hace más que hacer daño y más cuando son bulos y mentiras. Podéis hablar con Javi. Esto no puede ser, el que quiera hacer daño si quiere sabe dónde me puede encontrar y decírmelo a la cara. Hay que zanjarlo, tenemos que estar juntos y unidos. Esto no quiere decir que no seamos responsables, Nosotros asumimos toda la responsabilidad. Quería comentarlo públicamente y no quiero hablar más del tema. No admito más preguntas sobre este tema", zanjó el capitán azul.