El Lugo agita el Anxo Carro

El Oviedo contará con 1.400 aficionados en la grada del Anxo Carro, en un ejemplo más de que la afición azul está con los suyos aunque la situación no invite a ello. Y el Lugo no quiere quedarse atrás. El conjunto gallego, espoleado tras la importante victoria de la última jornada en Fuenlabrada (0-1), quiere que las gradas del campo sean una fiesta y para ello ha decidido que el choque ante el Oviedo no sea día del club, es decir, que los abonados no tendrán que pasar por taquilla como estaba previsto inicialmente. El Anxo Carro tiene una capacidad de 7.070 espectadores, de los que están confirmado que 1.400 sean oviedistas. La afluencia media al estadio lucense es de 3.197 por lo que el riesgo para el conjunto gallego de que se escuche más a los oviedistas es evidente. De ahí que el Lugo haya rectificado su postura inicial.