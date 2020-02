Rozada se despide del oviedismo: "Siempre me quedará la espinita de qué hubiera sucedido hasta el final de temporada"

El ya extécnico del Oviedo Javi Rozada escribió esta mañana una carta de despedida a la afición en la que agradece la confianza del club y aprovecha para dirigirse a todo el oviedismo.



Carta íntegra del ovetense:



"Quiero dar las gracias a todo el oviedismo por estos meses que, aunque se hayan acabado antes de tiempo, me han servido al menos para cumplir un sueño. Porque no existe mayor privilegio que dirigir al primer equipo de mi ciudad. Desde que empecé a ser entrenador soñaba con dirigir al Real Oviedo. A mi equipo. Poder sentir el empuje del Tartiere. Esta primera experiencia ha sido más corta de lo que deseaba, pero es una vivencia que siempre llevaré conmigo.

Me voy orgulloso del trabajo hecho, de la evolución del equipo, pero, sobre todo, me voy con la conciencia tranquila porque lo he dado todo. Cogimos al equipo en una situación límite, conseguimos levantarlo y nos ha faltado lograr la continuidad en los resultados, pese a ese trabajo diario en El Requexón que nos hacía sentirnos tan orgullosos. El equipo está preparado para afrontar lo que queda de temporada; no tengo ninguna duda de que todos los jugadores están disponibles para jugar las 14 finales que quedan hasta final de temporada.

Siempre me quedará la espinita de saber qué hubiera sucedido si me hubiera quedado toda la temporada. Pero son las reglas del juego y las acepto. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los responsables del club.

Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que viva esta experiencia. Al presidente Jorge Menéndez Vallina, los consejeros Manuel Paredes y Fernando Corral, a César Martín, a David Mata, a Joaquín del Olmo, a Lalo Rergis, a Michu, a Francesc Arnau, a Federico González y, en especial, a Arturo Elías cuya confianza me permitió ser el técnico más joven de la categoría. También quiero agradecer a todos los empleados que forman parte del Real Oviedo, a mi cuerpo técnico y, por supuesto, a los futbolistas.

¡Gracias de corazón! Todos ellos me han hecho mejor entrenador.

Agradezco el apoyo de la afición y el respeto que me han tenido los medios de comunicación. Independientemente de las críticas deportivas, me he sentido querido y respetado. Que sigan sintiendo así su equipo.

Es la segunda vez que me voy del Real Oviedo y, como entonces, lo haré para seguir creciendo como entrenador. Volveré de nuevo más preparado y más experimentado para asumir retos más ambiciosos en el club de mi vida. De eso se trata: de levantarse y seguir. De crecer con cada experiencia. De esto sabe mucho el Real Oviedo.

Toda la suerte del mundo al nuevo técnico y al Real Oviedo. Estaré en el otro lado apoyando como uno más y celebraré cada victoria"

¡Hala Oviedo!

Javi Rozada.