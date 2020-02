La larga travesía del exoviedista Aarón Ñíguez

El Lugo, como hace el Oviedo, prepara la cita del domingo en el Anxo Carro (12.00 horas), con el mayor de los sigilos, a puerta cerrada. Y entre el sigilo de la plantilla gallega -empatada a puntos con la ovetense- está ya desde hace varias semanas un exoviedista que lleva más de un año sin jugar al fútbol. Aarón Ñíguez, que estuvo en el Oviedo temporada y media (2017-2018), regresó de su desafortunada aventura en Malasia en enero para estar a prueba con el Lugo y poder hacerse un hueco con los gallegos.

Sin embargo, el ilicitano todavía sigue a la espera de volver a ser futbolista, sin ficha oficial, aunque se entrena a diario. El Lugo parece no haberse decidido aún pese a que tiene una ficha libre que podría ir destinada a Aarón. Hace seis días se cumplió un año redondo de la última vez que jugó un partido oficial. "Tengo muchos motivos para no rendirme", escribió el exoviedista. Aarón, salvo sorpresa, no jugará el domingo frente a su exequipo. Tampoco lo harán otros dos futbolistas con pasado reciente en el Oviedo: Josete y Borja Domínguez. El central tiene una distensión muscular y el centrocampista se recupera de una operación en el cruzado. El que recupera el técnico del Lugo, Curro Torres, es a Cristian Herrera, un hombre fundamental en el ataque gallego que lleva ocho goles esta temporada.