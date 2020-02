Champagne, positivo: "Esto es fútbol, la tormenta pasa y sale el sol"

El portero suplente del Oviedo, Nereo Champagne, uno de los capitanes del equipo azul, valoró la situación del conjunto carballón esta mañana tras el primer entrenamiento a puerta cerrada de hoy. Champagne, uno de los futbolistas más veteranos del vestuario, quiso lanzar un mensaje positivo después del varapalo de Lugo y ante las citas que le vienen al Oviedo para intentar salir del descenso. Estas fueron sus palabras.

¿Cómo está el equipo?: "Estamos bien, con ilusión y ganas de preparar el partido del domingo. Eso es lo que nos ocupa. El primer tiempo en Lugo fue parejo y ellos encontraron el gol en un detalle. La segunda parte fue nuestra, pero no se pudo empatar".

La situación, preocupante: "Con dos derrotas te metes abajo, pero para eso estamos los jugadores experimentados. Para dar tranquilidad, confianza y fe. El objetivo es el domingo, pero para nosotros hoy. Mejorar en los entrenamientos para sacar esto adelante".

El vestuario, muy tocado: "Esto, además de trabajo es una pasión. Jugamos para ganar y cuando no estamos molestos. Pero el sol ya está saliendo, la tormenta pasa. En seguida se cambia el chip, esto es fútbol y varía mucho de una semana a la otra. Si somos constantes tendremos premio".

La endeblez defensiva: "Lamentablemente, por detalles, no son partidos que nos dominen y nos lleguen muchas veces. Son detalles, balón parado, penaltis€Eran partidos que no nos llegaban, como Málaga. El equipo no está como tiene que estar, pero no es que nos dominen y nos lleguen diez veces".

Champagne, experiencia en salvar la categoría: "De 2010 para aquí peleé el descenso siete veces, cuatro con Olimpo, una con San Lorenzo y otra con Leganés. En eso me baso, en que los compañeros quieran seguir, que entrenen, eso me hace ver con optimismo el futuro"