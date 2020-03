El Extremadura envía tan solo 124 localidades para la afición del Oviedo

El Oviedo hizo ayer dos comunicados en relación a las entradas destinadas a los aficionados azules para el encuentro del sábado (16 horas) en el campo del Extremadura. En el primero de ellos lamentaban no haber obtenido respuesta del club pacense en relación a las localidades que les iban a enviar para el partido. Un par de horas después, el club anunció que les mandaban 124 localidades, un número que se antoja muy escaso teniendo en cuenta la trascendencia del duelo y la capacidad que tiene la afición azul para desplazarse a seguir a su equipo.

El Extremadura también tiene fijado en rojo el encuentro ante el Oviedo como uno de los choques clave en la pelea por la permanencia. Tanto es así que la entidad de Almendralejo lanzó hace varios días una promoción por la cual cada abonado del Extremadura podía comprar un máximo de dos entradas al precio de 1 euro.

Para la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo_(APARO), "la actitud del Extremadura es lamentable, como ya lo fue el año pasado. No están a la altura de la categoría", añade Jaime Campillo, vicepresidente de la APARO. Una de las cosas que quiso aclarar el vicepresidente de la Asociación de peñistas es que "es falso que el Oviedo no se dirigiera al Extremadura; lo hizo una semana antes del partido, como lo hace en cada desplazamiento". Y es que muchas personas llamaron al club de Almendralejo para preguntar por las entradas y les dijeron, según constata Campillo, que el club azul no se las había requerido.

Campillo también rememora la mala experiencia que vivieron algunos aficionados la temporada pasada: "El año pasado dejaron a 44 personas del Oviedo fuera". El vicepresidente de la APARO calcula que al campo del Extremadura podría haber ido entre 300 y 400 aficionados azules, algo que finalmente no sucederá. Muchas de las localidades que enviará el Extremadura serán para gente que ya tenía reservada previamente la estancia allí y a la que no se quiere dejar colgada. Una razón también para no rechazar las localidades de un club que, según la APARO, "se ha comportado muy mal" con una afición que quería estar el sábado con su equipo.