Ziganda defiende a Berjón tras los pitos: "Tiene un comportamiento ejemplar, de capitán"

El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, atendió a los medios esta mañana en El Requexón tras el último entrenamiento de la semana en Asturias antes de viajar mañana a Almendralejo para jugar el sábado frente al Extremadura. El técnico navarro no dio pistas sobre posibles cambios en el once, aunque dejó entrever que Borja Sánchez podría ser titular. También defendió a Saúl Berjón, el capitán, que fue pitado en el Tartiere frente al Tenerife (1-0) tras su cambio.

¿Qué bajas tiene el Oviedo?: "Lucas entrenó esta semana y bien. Uno más para sumar, pero esta semana no valoramos la posibilidad de que pueda viajar. Pero contentos con él".

¿Cómo cambia preparar la semana tras una victoria?: "Ganar es la mejor vitamina. Sumar tres puntos, ver que eres capaz de hacer muchas cosas bien, controlaste el partido, tienes opciones de ganarlo y al final se dio. Hay que darle continuidad a esto, nos quedan tres meses muy intensos y hay que ir en cada semana como si fuese La Semana".

¿Cómo ha logrado el Oviedo mejorar el apartado defensivo?: "Nosotros hablamos mucho. Son dos o tres las cosas que trataremos de inculcar, cada uno con nuestra idea de ver el fútbol y de la plantilla que tenemos. Trabajamos conceptos defensivos y ofensivos, a partir de ahí el compromiso de la plantilla. Además de táctica es concentración y compromiso. Estamos contentos".

¿Qué es lo que más le gustó del partido ante el Tenerife?: "No me puedo quedar con una cosa, defensivamente estuvimos de diez. La última media hora me gustó como el equipo fue a por el partido. En momentos del partido a ellos no les quema, fuimos capaces de tenerlos allí y nos costó generar ocasiones claras".

¿La vuelta de Grippo y Christian tras sanción le crea dudas?: "Sí, tengo dudas en la defensa, pero positivas. Tengo plena confianza total en lo que haga, los entrenadores dormimos más tranquilos así. Cualquier defensa ha demostrado que puede jugar, veremos a ver que hacemos".

¿La actuación de Borja le abre las puertas de la titularidad?: "Borja tuvo una gran entrada y fue un jugador muy influyente. Valoraremos el tipo de partido y que nos puede dar si inicia jugando. También, para un entrenador, mirar al banquillo y tener un jugador como Borja da gusto. Pensaremos todas las opciones, pero puede jugar de inicio tranquilamente".

¿Qué se espera del partido en Almendralejo?: "Estamos muy parejos en la clasificación, el equipo contrario se lo toma como una final. Nos van a exigir mucho. El Extremadura juega a unos ritmos muy altos y juega bien con balones largos en segundas jugadas. Tenemos que defender ese tipo de situaciones y también soltarnos. Me imagino un partido de muchas llegadas, el Extremadura en ese sentido llega mucho".

¿Cómo ha visto a Saúl Berjón tras los pitos?: "Está teniendo un comportamiento ejemplar, no lo conocía personalmente. Se comporta como un capitán, que es lo que tiene que hacer. El otro día hizo un trabajo defensivo fantástico y con la pelota tiene aciertos y errores, como todos. Estoy muy contento, los capitanes tienen que serlo a las buenas y a las no tan buenas".

¿Cuántos puntos harán falta para la permanencia?: "Extremadura. Lo digo como lo siento. Es el único foco y la única concentración que tenemos. No podemos obsesionarnos y distraernos con otros asuntos".

¿Al Oviedo le vale el empate?: "Hay que ir a ganar, luego se verá durante el partido".

La afición: "Agradecidos a los que vayan, el apoyo es vital. Todos los clubes están haciendo todo lo posible para estar aunados y estar más fuertes. Necesitamos su apoyo, porque es una pata más de este banco"