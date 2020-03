Tejera: "Sería justo que acabemos jugando toda la Liga"

El centrocampista Sergio Tejera ha sido el siguiente jugador del Oviedo en someterse a las preguntas virtuales de los medios en al ronda de declaraciones ofrecidas por el club.

Los entrenamientos en casa.

"Con el material que nos han dejado se pueden hacer cositas desde casa. El tiempo libre lo aprovechas para hacer cosa que tienes atrasadas que te mantienen ocupado. También coger ese libro que has dejado aparcado tanto tiempo y hablar mucho con mi pareja y estar tranquilo en casa".

El regreso.

"Soy partidario de acabar la Liga. Quiero jugar, tengo ganas de entrenar, de volver a la normalidad. Pero dentro de que nadie corra peligro, que nadie se pueda contagiar. Si pasa, encantado de volver a jugar y acabar la Liga. Sería justo que se acabara la Liga. Pero no me gustaría jugar sin apoyo de la grada; no me gustan los partidos a puerta cerrada, espero que se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a todos.

La rutina.

"Pierdes el contacto con los compañeros y ahora nos llamamos por facetime y skype. Estoy lejos de la familia, tampoco solía verlos. Pero echa de menos el día a día, nos trastoca".

El estado físico.

"Físicamente nos va a penalizar a todos. Después de un mes metidos, aunque hagas el trabajo que te mandan para mantener la preparación física, algo pierdes. No tocas balón ni sales al campo. Pero será igual para todos. Hay que tratar de volver con las mayores garantías, también para prevenir lesiones".