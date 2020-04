Arnau: "A día de hoy, el Real Oviedo no se plantea un ERTE ni la reducción de los contratos"

Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo, se sometió a las preguntas de los medios en una rueda de prensa a través de videollamada en la que analizó todos los asuntos que rodean a la crisis sanitaria desatada tras el coronavirus.

La situación.

"Hay cosas ahora mismo más urgentes que el fútbol. Se plantean diferentes escenarios y hay un borrador de La Liga para intentar recuperar el ritmo de la competición. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. No se puede dar por hecho ningún escenario".

"La FIFA apuesta por alargar la Liga hasta cuando haga falta, pero la crisis avanza a diferentes velocidades en los países: no es lo mismo España que México".

Los contratos de los futbolistas.

"Es una utopía pensar que vamos a acabar antes del 30 de junio, hay que saber cuándo se va a empezar antes de pronunciarse sobre el tema. Es imposible abarcar todas las situaciones. Pero la propuesta de la FIFA es que se respeten los acuerdos de la temporada 2019/20 y que ésta acabe cuando sea posible. Incluso así acarreará problemas jurídicos que hay que resolver, es una situación complicada".

"Hay que ver cuándo sería el nuevo plazo de inscripción porque si no empieza el 1 de julio el futbolista que quiera cambiar de equipo no podría inscribirse: se quedaría sin contrato y sin poder jugar en ningún equipo. Pero la FIFA no tiene potestad en las leyes locales".

"No creo tampoco que se juegue a puerta abierta de entrada, supongo que será progresivo y que todo partirá de un entendimiento entre la Federación, la Liga y los futbolistas y que no haga falta ir al marco jurídico de cada país".

Posibilidades de un ERTE.

"El negocio del fútbol ingresará menos dinero, por las taquillas, abonados€ Hay equipos que optan por ERTEs o reducciones en los pagos. El Oviedo tiene una propiedad fuerte con Arturo Elías y el Grupo Carso y a día de hoy, el Oviedo no se plantea un ERTE ni la reducción de los contratos. A día de hoy. Porque el escenario puede cambiar en un mes o en unos días".

El borrador para el regreso a los entrenamientos de la Liga

"Hay que verlo como un borrador, me quedo con su intención. Hay clubes con diferentes capacidades, no es lo mismo el Madrid y el Barça que nosotros, Extremadura o Lugo que son diferentes medios. Ha cosas que no tenemos. Necesita retoques pero tiene una buena intención".

Los futbolistas.

"Hay de todo. A alguno se le está haciendo duro el confinamiento. Dijimos a los jugadores del primer equipo y del Vetusta que se quedaran aquí y alguno está solo en casa y es más difícil. Nosotros tratamos de que estén tranquilos aunque es normal que les preocupe la situación y qué sucede con los salarios, aunque a día de hoy nosotros no manejemos ninguna medida".

La dirección deportiva.

"Trabajamos los cuatro integrantes de la secretaría técnica de forma telemática y es sencillo de hacer. Aprovechamos para hacer informes ver partidos€ Ahora tenemos más tiempo para recabar información. Tratamos de acaparar información de todos los mercados que son disponibles y accesibles para nosotros".

"No creo que los cambios de fechas afecten al mercado porque soy de los que piensan que si el mercado durara un mes haríamos las mismas operaciones que en 2 meses".

Las renovaciones.

"Ya habíamos iniciado conversaciones antes del parón, pero queríamos ver la situación clasificatoria antes de tomar decisiones. Ahora no tiene sentido hablar de renovaciones. Además, para los futbolistas no es un buen momento para renovar porque habrá un mercado a la baja".

"He hablado con los jugadores que acaban contrato para tranquilarlos pero no he notado nerviosismo, sino madurez y comprensión. Hay que ver varios aspectos, como el tope salarial. Si tengo 10 y un 20% de pérdidas y tengo que mantener los contratos, ¿qué tope se me aplica? Hay muchos escenarios que habrá que ir viendo sobre la marcha".

Vuelta a los entrenamientos.

"No me parece el momento adecuado, aunque ha visto que en Alemania ya han comenzado. ¿Cómo volvemos? ¿En qué condiciones? Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Estamos tratando de que los jugadores se mantengan bien en sus casa, con todas las facilidades que se les puede dar, como consejos del preparador físico, del nutricionista€ Incluso alguna charla táctica de forma telemática con Ziganda".

La posibilidad de que se anule la competición.

"Si sucede, nos preocupa qué criterio se sigue para los ascensos y los descensos. Hay muchas decisiones abiertas, desde los equipos que juegan la Champions hasta los que ascienden de Segunda B. Tiene que haber una decisión consensuada. Espero que no nos afecte con el descenso de ninguna manera".

"Anular la temporada es la última de las opciones, pero no creo que la podamos descartar, aunque en el mundo del fútbol Tebas y Rubiales digan que la quieren terminar. Pero hay que dejar la opción de qué puede suceder a nivel general".

La burbuja del fútbol.

"Hay clubes al límite y otros con dinero en caja porque habían completado grandes traspasos. Pero no habrá los fichajes de antes. Si no hay clubes grandes que te compre jugadores, será difícil. Los precios en el fútbol van a bajar. Si no es este año, será en los siguientes. No habrá tanto dinero por publicidad y eso hará que haya menos dinero para invertir en el fútbol. Habrá una regresión en los salarios y en los presupuestos. Si no lo pagamos este año, será en los siguientes".

Test de la liga.

"No hemos recibido ninguno".

El ritmo de partidos a la vuelta.

"Mi experiencia como exjugador y como director deportivo es que debe haber 72 horas entre cada encuentro. No se puede mantener un ritmo alto cada 48 horas. Los futbolistas te aguantarían como mucho tres partidos. Son plazos biológicos. Habría que tirar de rotaciones u otras soluciones. Lo aconsejable es jugar cada tres días".

Aniversario del Oviedo.

"Desde el club intentamos hacer lo máximo posible, intentamos llegar a la gente. Y cumplir con las normas de seguridad, como se vio en el video de las gaitas. Hay muchas iniciativas bonitas. El Oviedo no es solo un club de fútbol, también es un club social".