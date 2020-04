Rodri: "No sé si 15 días serán suficientes para recuperar el ritmo"

Rodri Ríos ha sido el siguiente jugador en intervenir ante los medios de forma telemática en unas declaraciones facilitadas por el Oviedo. El delantero, que espera el desenlace del parón mientras trabaja en su hogar, asegura que lo lleva "como puede. Tenemos un jardín y hemos montado un pequeño gimnasio en el garaje para seguir haciendo cosas, aunque echamos de menos lo que teníamos antes". La situación también trae algunos aprendizajes. "He mejorado mi flexibilidad y movilidad", asegura.

La enfermedad no ha afectado de momento a nadie de su entorno, aunque explica el delantero que su madre es la que está "mas expuesta, al trabajar en un centro de salud". Y añade: "el aplauso de las ocho es también para ella".

El ariete aún no sabe qué sucederá con la competición: "No sé si 15 días será un plazo suficiente para volver al ritmo que teníamos antes del parón. Me parece que es pronto para hablar de eso. Aún no sabemos el protocolo para volver, además. Ahora se trata de cuidarnos al máximo y tratar de mantener la forma como podamos".

La falta de competición le llega en un momento en el que el atacante, firmado en el pasado mercado de invierno, parecía estar de dulce con el gol: con 3 tantos desde su llegada al conjunto azul. "Es complicado en lo personal, es cierto, pero no es el momento de pensar en eso, sino en que pase lo más rápido posible. Es una pena porque estaba haciendo goles y con la confianza del entrenador. Espero seguir teniendo su confianza cuando volvamos", indica.