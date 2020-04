Borja Sánchez: "Valoras estar bien y en casa"

El atacante Borja Sánchez ha atendido a los medios de manera virtual en unas declaraciones facilitadas por el Oviedo. El canterano ha analizado la situación actual.

Mes de confinamiento.

"A mí no se me ha hecho especialmente largo, pero tengo ganas de que vuelva todo a la normalidad, esperemos que no falte mucho".

El parón.

"Es difícil de asimilar. Se corta tu primera temporada en la Liga. Tenía la ilusión de acabarla de la mejor manera. Ahora no sabemos cómo vamos a acabarla. Son situaciones difíciles, pero hay millones de personas sufriendo en el mundo".

"Estamos entrenando lo mejor que podemos en nuestras casa, pero te falta ese punto del día a día con tus compañeros. Ponerte las botas y saltar al campo. Estamos preparándonos para que en el momento en el que se pueda reiniciar, ponernos al cien por ciento".

"A nivel mental es duro. Es una situación nueva pero intentas llevarlo de la mejor manera. Ves las noticias, la situación del país y del mundo entero, y valoras estar bien y estar en casa. Estar bien de salud es lo más importante".

El tiempo libre.

"Intento seguir la rutina de entrenamiento. Además, leo bastante, cocino, veo series y películas, y juego a algún juego de mesa y de la Play. Las horas se me pasan rápido".