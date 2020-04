José Ángel Ziganda: "Hay que salvar este año y afrontar el que viene con optimismo"

José Ángel Ziganda atendió a los medios en una video conferencia desde su casa. La intervención sirvió para analizar la situación actual y su futuro en el Oviedo.

La vuelta a la competición.

"Hay un borrador del protocolo, con diferentes fases. Estamos a expensas de cuánto va a durar cada fase. Somos conscientes de la premura de tiempo con la que vamos a contar. Va a depender de los tiempos con los que podamos jugar. Sería necesario un mínimo de 2-3 semanas entrenando de forma conjunta, con toda la plantilla".

"Es un escenario que nunca hemos vivido. Tenemos incógnitas de cómo volveremos. Tenemos medios limitados, tratamos de darle vueltas: ¿a quién le afecta más? Es un escenario interesante. Es un reto excitante a nivel profesional. Se abren bastantes interrogantes".

"Mi punto de vista es que en estos momentos tan delicados para el mundo, con tanta desgracia personal y a nivel afectivo, el fútbol debería sumar. Y debería estar disponible a lo que requiera el momento. Si lo que toca es estar confinado, se hace. Si se rebajan las medidas y hay posibilidad de arrancar, estoy disponible. Si se puede jugar, encantado de la vida. Tenemos millones de ejemplos de gente que da la cara en situaciones criticas, jugándose el pellejo. Si podemos sumar un granito de arena, encantado. Siempre y cuando estemos todos de acuerdo con los responsables sanitarios, gobierno, clubes y con medidas de seguridad. Sería un gran momento para que el fútbol pueda aportar su granito de arena".

¿Cambios en el equipo con el nuevo escenario?

"No lo sé. Estábamos contentos en la fase defensiva, pero uno solo puede convencerse cuando esos movimientos se repiten. Llevamos poco tiempo para dar ese trabajo como asentado. Partíamos de un déficit en cuanto a goles encajados. Tendremos que pensar en ser prácticos: como en Extremadura. Concedimos poco y me dio la sensación de que estábamos más en el partido que el rival. Estaría satisfecho si seguimos en la línea mostrada ante el Extremadura. Necesitamos practicar y repetir, prueba-error. Se necesita más tiempo. Pero no es excusa para lograr resultados".

El estado físico.

"Sabemos en las condiciones en las qué partimos, pero no le damos muchas vueltas. Intuimos dónde podemos empezar y sería interesante hacer test físicos para ver cómo debemos trabajar con cada jugador. Nos daría unos resultados que nos ajustaría. A partir de ahí, son especulaciones. No sabemos qué jugadores han llevado mejor el confinamiento. Lo resolveremos en el campo".

La situación económica del Oviedo.

"Es de agradecer en tiempos tan críticos, ahora es fácil y se entendería acogerse a un ERTE o hacer una rebaja salarial. No hará meter goles pero se agradece a nivel personal, más que deportivo. Todo influye y todo suma".

Contratos a 30 de junio.

"Hay tanta incertidumbre que no podemos contestar. Lo único que podemos hacer es hablar con los afectados y ellos muestran su disponibilidad. ¿Hasta cuándo? Manejamos hasta finales de julio. Contamos con que la plantilla aguante hasta el final. Qué pasará en agosto o septiembre no lo sé. El escenario y las pantallas de fichajes cambiarán. Me imagino que podamos contar con la plantilla hasta julio".

Su futuro.

"No hemos hablado del año que viene. Solo de esta primera oleada. Hablo a diario con Arnau de lo de ahora. Pero mi opinión no cambia. Yo estoy encantado. Vine con aspiraciones e ilusión de lograr el primer objetivo de la permanencia. Después, empezar de cero. No ha cambiado mi percepción, al contrario. Solo veo muestras de afecto en el club, con ganas de hacer las cosas bien. Eso me anima más. Hay que salvar este año y afrontar el que viene con optimismo. Pero antes, salvar este".

Tiempo libre.

"Soy inquieto, tengo demasiada información. Le damos vueltas a todo. Tratamos de estar actualizados. Por ver cosas nuevas, por descartar otras. Este aprendizaje es continuo. Leo, veo, escucho. A veces, demasiado".

"Pasa el tiempo rápido, entre el seguimiento de los entrenamientos, rutinas, buscar alternativas€ Estamos muy ocupados. Empleamos mucho tiempo".

Entrenamientos.

"Hemos tenido charlas todas las semanas. No está la tensión de los partidos y a veces las conversaciones son más personales. Nos ayuda a conocernos más. Siento que el grupo está vivo, hay una relación sincera. Y con potencial".

Liga sin aficionados.

"El fútbol es de los aficionados, la raíz son los socios, los 2.000 que viajan a 3 horas de aquí. Es lo que le da sentido a jugar. Los tiempos marcan y tendremos que empezar sin aficionados".

"Será raro, parecerá un entrenamiento más que un partido oficial. Jugar en el Tartiere y que te falte ese empuje lo echarás de menos. Pero no puedo agarrarme a eso. Esa gente nos va a ver por la televisión. Defendemos nuestro club con fuerza y vitalidad. Nos agarramos a nuestro compromiso y a nuestras fortalezas. Nos faltará el corazón de la grada, pero no será excusa".

Miedo al contagio.

"Lo llevaría con la mayor relatividad posible. No somos ni más ni menos que nadie. Tendremos que guardar unas medidas de prevención. Toquemos madera para que todos tengamos tests para saber en qué condiciones están. Confiar en el cuerpo médico y adelante".

Los jugadores con menos minutos.

"Iniciamos por sensaciones, por lo has visto entrenando, tienes poca valoración. Y tratamos de darle continuidad a una idea. Tratamos de solidificar un bloque. A partir de ahí podemos contar con unos jugadores que podían darnos el nivel. No queríamos hacer variaciones, queríamos darle continuidad para tener confianza y darle fuerza a una idea. Íbamos con prisa y urgencia. Cuando volvamos, nos guiaremos por las sensaciones que percibamos. Puedes ir con una idea pero ves a uno con chispa, o a otro que le está costando coger el tono. Estamos abiertos a todas las opciones".

Acumulación de partidos.

"En previsión de ese escenario vas adelantando trabajo, scouting, ves videos€ Hay un escenario de jugar cada 3 días que hay que tener previsto. Pensar en 11 partidos€ es mejor pensar en el siguiente choque. Y ahora solo pensamos en organizar la primera fase. Luego, iremos partido a partido. Ya veremos cómo recuperamos, si tenemos que rotar€ No tengo un plan establecido aún. Sin excusas: las condiciones son las mismas para todos".