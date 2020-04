El ofrecimiento de Cervero llega a Inglaterra e Italia

Diego Cervero trata de mantenerse en forma en su domicilio de Oviedo mientras se mantiene el confinamiento por si tiene que volver a calzarse las botas con el Barakaldo, de Segunda B, para completar lo que queda de competición. Pero su mente no solo se centra en la competición. El delantero, licenciado en medicina aunque nunca ha ejercido al ser incompatible con su carrera futbolística, se ha ofrecido a diversos hospitales que necesiten personal para ofrecer sus servicios. De momento, pese a que muchos han contestado que le tienen en cuenta, ninguno le ha reclutado. Pero su historia está teniendo tirón internacional. Esta semana, el británico "The Guardian" publicó la oferta del exdelantero del Oviedo, en un artículo firmado por Sid Lowe, aficionado y accionista del club carbayón, además de elemento decisivo en la ampliación de capital de 2012. Pero la postura del ariete no solo ha tenido desarrollo en las islas.

En Italia, también se hacen eco de su ofrecimiento. El "Corriere della Sera" publicaba esta semana un reportaje del delantero. "Cervero, el delantero-médico, voluntario contra el COVID-19: 'Pero nadie me llama'", señala el título. El ovetense explica al diario italiano que no lo dudaría ante una oferta llegada desde Italia: "Si me llaman de allí, iría. Milán, Bérgamo, Brescia? No me importa el destino. Donde me llamen, voy corriendo". Y añade el delantero: "Mientras jugaba me ha tocado varias veces ayudar a un compañero o un rival en el campo. Ataques epilépticos, esguinces de tobillo, golpes?".