Luismi se apunta hasta el final

El parón en la competición le sorprendió en un momento dulce en lo personal. Para Luismi, la apertura del mercado de invierno fue un soplo de aire fresco. De inédito en el Valladolid (donde solo participó en la Copa) pasó a jugador capital en el Oviedo que trataba de sacar la cabeza de los puestos de peligro de la tabla. Pero el coronavirus detuvo la competición y el centrocampista vio cortada su progresión. "Es lo que toca. No es una situación cómoda, pero tenemos que ser fuertes psicológicamente y exigirnos dentro de las limitaciones que tenemos", señala el pivote cedido por el Valladolid.

Luismi es uno de los casos de futbolista que el 30 de junio debería regresar a su club de origen. Aunque las especiales condiciones de la competición podrían cambiar el escenario. "No he hablado nada con el Valladolid. Ni lo pienso ni me preocupa demasiado. Somos muchos jugadores en la misma situación y estoy seguro que por el bien de todos se buscará una solución y se llegará a un acuerdo", explica, antes de alabar el paso dado en el mercado de invierno: "Tengo que agradecerle muchas cosas al Oviedo. Llevaba mucho tiempo tratando de recuperarme de la lesión y el club apostó por mí al cien por ciento. Es una oportunidad para seguir creciendo. Me encontraba personalmente muy contento en el momento del parón, por cómo me trató el club y los compañeros, y como me acogió la afición".

Un optimismo que aplica al colectivo: "Con Ziganda, el equipo notó un cambio sobre todo en el tema táctico. Fue importante porque veníamos en una dinámica que no era tan positiva e intentó sacar lo mejor de nosotros. Quiere un equipo sólido y compacto. Y se estaba consiguiendo poco a poco".