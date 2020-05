Ziganda: "Prefiero jugar el derbi con público aunque nos favorece que no haya; lo digo de corazón"

José Ángel Ziganda participó junto al entrenador del Sporting, Miroslav Djukic en una charla organizada por el Comité Asturiano de entrenadores de fútbol. Los dos técnicos analizaron la situación que rodea al campeonato liguero y mostraron su opinión sobre diversos asuntos de interés para el aficionado. "El regreso será diferente. Y lo tendremos que preparar. Será una sensación extraña. Será más parecido a un partido de jueves que un choque o un derbi. La importancia es la misma, pero sin ambiente. Lo más justo es acabar, aunque sea sin público", indicó el navarro sobre la conclusión del campeonato.

La acumulación de partidos, con 11 jornadas hasta la conclusión, condicionará el trabajo de los entrenadores. "Las lesiones pueden ser determinantes. Son 11 partidos en mes y medio o menos. La mínima contractura o tirón influye. Los equipos se resienten porque hay poco tiempo para recuperarnos. Los entrenadores estamos obligados a confiar en nuestras plantillas.

Entre el mar de dudas sobre cómo puede afectar tantos partidos, una solución: ampliar a cinco cambios por equipo. Ziganda da su bendición: "Me parece bien, sería apropiado. Iremos justos de preparación y es buena idea. Pero que las normas se marquen antes de jugar. Y que no se use para perder tiempo, que no sea un caos, que sea por necesidad. Somos los entrenadores responsables de su buen empleo".

Las dudas con la competición se trasladan a la plantilla. "Entiendo que algún jugador tenga dudas de volver, pero en mi caso no le doy muchas vueltas: iremos cuando se pueda. Me fío de las instrucciones marcadas. No pienso en más. Esto tiene que seguir adelante. Al que tenga dudas, escucharle. Como a todo futbolista", indicó Ziganda.

El navarro se muestra partidario de darle vuelo a la cantera: "Osasuna y Athletic apuestan por la gente de abajo. Allí estás obligado a creer en ella. La idea del club es creer en la cantera para que sea una obligación. Que sea generacional, regular, que esté en el ADN del club. Requiere tiempo y confianza. La cantera es primordial, de valor intangible".

La última reflexión del entrenador azul se dirigió al derbi que deberá jugarse en un Molinón sin presencia de aficionados. "La clasificación apremia, tenemos que ir a fuego desde el primer partido. Estamos centrados en los entrenamientos, pero en algún rato sale el tema del derbi. Te das cuenta de la importancia, de la cercanía. Que no haya público es una pena, pero no podemos evitarlo. Será aún más extraño. Prefiero jugar el derbi con público, nos favorecerá que no haya, pero lo digo de corazón", indicó.