"Joselu era el mejor pagado del Oviedo", desvela su agente

Joselu Moreno, futbolista del Oviedo cedido en el Tenerife en el mercado de invierno, era el jugador mejor pagado del club azul hasta su marcha. Así lo dijo el agente del andaluz, de 29 años, en una entrevista en Radio Marca Tenerife. "Es verdad que Joselu era el jugador mejor pagado del Oviedo", recalcó Emilio de la Riva, representante del andaluz y una especie de padre para el jugador. El agente desgranó más detalles del actual contrato de Joselu, dividido entre el Oviedo y el Tenerife. "No me gusta hablar de dinero, pero la ficha de Joselu no llega a los 600.000 euros. Hasta el 30 de junio los dos clubes han llegado a un acuerdo para hacerse cargo del salario del jugador. Gran parte lo paga el Tenerife y otra parte el Oviedo", recalcó, sin revelar porcentajes. El fichaje de Joselu por el Tenerife, adelantado en su día por LA NUEVA ESPAÑA, implicaría su continuidad en caso de que el club de la Isla mantenga la categoría. "En el caso de que el Tenerife permanezca en la categoría, el acuerdo con Joselu se haría efectivo con el salario que percibía en el Real Oviedo", recalcó su agente.