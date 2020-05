Berjón: "Entrenar en solitario no tiene mucho sentido en el fútbol"

El capitán del Real Oviedo, Saúl Berjón, habló esta mañana sobre su futuro en el Oviedo, de la vuelta al trabajo en grupo junto con sus compañeros y de la posible vuelta a la competición. Berjón agradeció pasar a una nueva fase de entrenamientos y dejar atrás el trabajo individual. "No parecía fútbol de verdad. Se echa de menos entrenar con compañeros, en solitario el fútbol no tiene ningún sentido. Poder trabajar en grupo, a partir de ahora se va a notar, vamos paso a paso y hay que adaptarse, pero será raro marcar en campos vacíos y casi no poder celebrarlo", destacó .

El ovetense reconoció que en lo personal esta especie de pretemporada le está viniendo especialmente bien, ya que es un periodo de adaptación que no pudo tener tras su operación de rodilla. "Al mes de operarme ya estaba prácticamente compitiendo, no pude hacerla entonces y ahora me viene muy bien, pero nos haría falta más tiempo del que creen. Las lesiones preocupan, en Alemania no tuvieron confinamiento siguieron entrenando y pese a ello las tienen. No quiero imaginar nosotros después de dos meses confinados. Hay que estar lo mejor posible, si no va a ser un caos".

Berjón reconoció que llegar a un acuerdo para ampliar contratos hasta final de liga fue sencillo para la plantilla, y en cuanto a su renovación destacó que "hablé con Arnau en su día de ella, pero ahora está todo parado porque la situación atípica que estamos viviendo así lo requiere" señaló el capitán oviedista, sobre el que el club tiene intención de renovar, entre otros planes que tiene la dirección deportiva.