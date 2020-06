El posible apellido comercial del Tartiere ya trae cola entre el oviedismo

La posibilidad de que el Real Oviedo opte por dotar de un apellido comercial a su estadio, el Carlos Tartiere, una opción explorada ya por el club azul y que publicó hoy LA NUEVA ESPAÑA, ya trae cola en varios sectores del oviedismo y de la ciudad. En la afición parece existir un claro debate entre los que entienden que se trataría de una fórmula necesaria y por los que, por otro lado, creen que sería desvirtuar la tradición azul. "Entiendo que desde el punto de vista económico, y más en la situación en la que nos encontramos, la directiva busque nuevas vías de financiación. Aunque también creo que desde el punto del aficionado no va ser una decision popular, ya que la pérdida del nombre habitual hace que se pierda la emotividad y la historia", cree Javier Pérez, presidente de la Asociación de peñas del Oviedo.

Varios socios consultados por LA NUEVA ESPAÑA muestran posiciones encontradas respecto a este asunto. Carlos Farpón, por ejemplo, cree que "en estos tiempos de crisis la supervivencia del equipo es lo primero, no cabe duda. Pero me cuesta pensar que no existan metodos alternativos de financiación que no impliquen necesariamente el cambio de nombre del estadio. De todos modos, si es la última y única opción para garantizar la viabilidad económica del club, como aficionado, entendería el cambio de nombre y, sin duda, lo aceptaría".

Pelayo Rey, entre otros, opina que es "correcto, si bien es cierto que no a cualquier precio. Pero después de todas las penurias económicas que hemos pasado, cualquier inyección económica para el club y que ayude a seguir progresando y profesionalizando el club, creo que es positiva mientras esto sea solo un patrocinio que implique ganancias".

La posibilidad de incluir un apellido comercial ya ha sido trasladada por el club al Consistorio de la ciudad. Mario Arias, segundo teniente de alcalde del Gobierno (PP), aseguró hoy que "todo lo que sea para ayudar al Oviedo es bueno para la ciudad y nos comprometemos a estudiarlo".