Ziganda, sobre la sanción a Riki: "Está entrenando bien, cortarle la posibilidad de jugar es una pena"

El entrenador del Oviedo, José Ángel "Cuco" Ziganda, valoró esta mañana la situación del equipo en El Requexón a dos días de la vuelta a la competición frente a la Ponferradina en el Tartiere (21.45 horas). El técnico además habló sobre la surrealista sanción a Riki, que podría perderse el resto de encuentro por una amarilla en el Vetusta.

La sanción a Riki: "Por lo que tengo entendido el club ya ha hecho la consulta. Es una pena para nosotros y para el chaval. Riki está entrenando bien y nunca se sabe si puede tener la oportunidad de demostrarlo ahora o más adelante. Cortarle esa posibilidad es una pena".

La vuelta de la Liga: "Estamos todos con la misma incertidumbre, será una experiencia nueva para todos. El tiempo de preparación es el que es, sobre todo en cuanto al entrenamiento colectivo. Sabemos que nos tenemos que adaptar y que falta tiempo, pero estamos todos en las mismas condiciones.. El viernes veremos dónde estamos".

La situación del Oviedo: "Llegamos lo mejor posible dentro de lo que podemos estar, pero no lo sabemos realmente porque no lo hemos testado. Cuando se juega se pueden percibir cosas, así que el viernes veremos cómo estamos. Apenas hemos tenido lesiones y contentos con ello. Tenemos el ánimo por las nubes y con ganas de que siga la racha respecto a los dos partidos anteriores al parón".

Imprevisible final: "Es el final más imprevisible que recuerdo, eso seguro. Nadie está con rachas, ni positiva ni negativa. Ni dinámicas físicas. Se cortó todo y ahora empezamos de cero, nadie sabe cómo estamos porque tampoco hubo pruebas. Solo hicimos un partido entre nosotros. No sabemos cómo estaremos en el segundo tiempo o cómo estaremos de fatiga. Habrá que reaccionar en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Habrá que ir viendo".

Ponferradina: "El primer partido sí es importante a nivel psicológico. Todos tenemos ganas de jugar y de sacar ese partido. Será un torneo muy corto y todo irá muy deprisa. Poco tiempo para pensar en lo que se hizo y en lo que viene, el aspecto mental será muy importante y coger confianza desde el inicio nos daría a todos un soplo de aire muy importante. Todos llegaremos con dudas y los puntos son la mejor vitamina".

Posible alineación: "Los nombres serán muy parecidos a los del partido de ida, tanto de unos como otros. Hay alguna incorporación del mercado de invierno, pero el bloque será muy compacto y sólido. Tienen una idea de juego muy clara. Cambiará el entorno y el ambiente, no sabemos en qué medida. Ponemos el foco en el juego".

Fútbol con público: "Hablamos de este tema gente que no tenemos que hablar. Los entrenadores tenemos que entrenar y adaptarnos, hay que respetar a los que tienen que tomar esas decisiones. Hay que cumplir los protocolos con el máximo rigor posible y dedicarme a mi competencia. No le doy muchas vueltas. Nos da pena que no pueda haber gente, pero si tengo que elegir entre el fútbol sin gente y que no haya fútbol, elijo lo primero. Si pueden venir, pues doblemente contentos"