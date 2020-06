El Oviedo sigue en Fase 1

El Oviedo ha iniciado la desescalada sin fuerza, muy plano, como si estuviera todavía en la Fase 1. Tres meses y doce días después el fútbol regresó al Carlos Tartiere en silencio. Sin público en las gradas, el poco ruido lo hizo la Ponferradina, que fue el equipo que hizo más méritos para llevarse los tres puntos. Cuando se produjo el parón de la Liga se cortó todo y ahora todos los equipos empiezan de cero y con la incertidumbre de saber cómo será su respuesta ante una situación atípica. Por lo visto esta noche, da la sensación de que la parada le venido mal al Oviedo.

Antes de la interrupción de la competición, los azules habían logrado encadenar dos victorias consecutivas y salir de la zona de descenso. Ante la Ponferradina sumaron un punto, pero las sensaciones no fueron buenas. Los azules mostraron muy poca confianza en su juego, no tuvieron el balón y apenas se acercaron con peligro a la portería de René. Prueba de ello, es que no tiraron ni una sola vez entre los tres palos en todo el partido. Todo lo contrario que la Ponferradina, que sin hacer mucho más en el aspecto creativo tuvo cuatro ocasiones para llevarse la victoria. El punto es un paso corto del Oviedo en su lucha por salvar la categoría en un partido en el que lo único positivo es que mantuvo su portería a cero.

El Oviedo repitió el equipo que se impuso en el último partido de Liga al Extremadura, con la única novedad de la presencia de Lucas por Nieto en el lateral derecho. El canterano azul sólo había intervenido en tres partidos en lo que va de temporada, los dos primeros de ellos de titular y el último testimonial, ya que sólo jugó un minuto ante el Alcorcón. Los azules tampoco pudieron contar con Berjón, con molestias físicas.

La primera mitad fue tan igualada como sosa. Ninguno de los dos equipos consiguió imponer su iniciativa en el juego. El partido tuvo ritmo, pero ambos equipos estuvieron más preocupados de no cometer errores en defensa que de asumir riesgos en ataque. Hubo muchas imprecisiones, con abundantes disputas en el centro del campo y escasa presencia de los dos equipos en la zona de definición. Los azules tuvieron poca claridad en la salida del balón y recurrieron en exceso a los desplazamientos en largo lo que daba clara ventaja a los bercianos. Carecieron de profundidad y prueba de ello es que en la primera mitad no dispararon ni una sola vez entre los tres palos. La única vez que remataron fue en una falta lateral sacada por Tejera que Carlos Hernández remató de cabeza fuera.

La Ponferradina, sin hacer mucho más, tuvo dos ocasiones claras, la primera de ellas en un error de Lunin que le entregó el balón a Yuri, aunque luego el portero ucraniano arregló la situación desbaratando el disparo del delantero brasileño y la otra al filo del descanso cuando un saque directo de córner del ex oviedista Omar Ramos, lo palmeó el propio Lunin a su poste derecho.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica, El Oviedo siguió mostrando muy poca confianza para desequilibrar el choque ante una Ponferradina que ganó más balones divididos y además tuvo más llegadas que los azules. La primera de ellas fue en el minuto 62, cuando el árbitro anuló por fuera de juego un remate de Kaxe que acabó en la red y once minutos después Lunin volvió a ser decisivo para desviar a saque de esquina un buen disparo de Larrea.

Ziganda intentó cambiar el guión del Oviedo dando entrada a Borja Sánchez e Ibra por los dos delanteros, Rodri y Ortuño, perolos azules siguieron igual de espesos en ataque. No lograron generar ninguna ocasión ante una Ponferradina que se defendió con orden y además fue el equipo que hizó más méritos para lograr los tres puntos.