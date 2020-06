Dónde seguir en directo el partido Real Oviedo-Ponferradina

¿Quieres seguir el Real Oviedo-Ponferradina? Puedes hacerlo pinchando en este enlace. Aquí encontrarás todos los goles y jugadas más destacadas del encuentro que se disputa esta noche (21.45 horas) en el Carlos Tartiere.

La plantilla del Oviedo tuvo esta mañana una suave sesión de activación en El Requexón y al concluir la misma el Cuco Ziganda, entrenador azul, facilitó la lista de convocados para el encuentro de esta noche ante la Ponferradina, el primer partido para el conjunto carbayón tras el parón por el covid. La sorpresa es que el técnico navarro ha decidido convocar a todos los jugadores que venían ejercitándose a sus órdenes tras el parón (23 del primer equipo y 7 del filial) y además ha llamado también al extremo del Vetusta Viti Rozada, que no estaba bajo su disciplina. Son en total, pues, 31 jugadores citados. Ziganda deberá descartar a 8 de ellos antes del partido, ya que solo 23 pueden estar disponibles para jugar por la posibilidad de realizar cinco cambios.

Además, hay descartes evidentes. Saúl Berjón, que no se entrenó en las últimas tres sesiones, no llegará a tiempo para el partido salvo sorpresa (de ahí la convocatoria de Viti) y jugadores del filial como Josín o Jorge Mier, que también se ejercitaron al margen durante las últimas semanas, apuntan también a quedarse en la grada. El once más probable del Oviedo esta noche es exactamente el mismo que utilizó Ziganda en el último partido disputado, en el Francisco de la Hera ante el Extremadura: Lunin, Nieto, Carlos, Arribas, Christian; Tejera, Luismi, Sangalli, Bárcenas; Rodri y Ortuño.

Tal y como establece el protocolo de La Liga, el Tartiere estará hoy prácticamente vacío. No se prevé que puedan presenciar el partido más de 200 personas, entre ambas plantillas, personal de los clubes, seguridad, empleados, producción televisiva, sanitarios y periodistas que cubran el evento deportivo. El protocolo, elaborado por La Liga en comunicación con los clubes y aprobado por las autoridades sanitarias, tiene varias particularidades reseñables. Por ejemplo, las relacionadas con los directivos que se ubicarán en el palco del Tartiere, que se mostrará semivacío. Solo se permite la presencia de seis directivos (cuatro del equipo local y dos del visitante).

Los directivos no son los únicos que tendrán que cambiar los hábitos en la vuelta a trabajo. Hay puestos esenciales, tradicionales en el fútbol, que tendrán modificaciones. Un claro ejemplo, los recogepelotas, básicos para el correcto desarrollo del espectáculo. Habitualmente suele haber alrededor de quince y esta vez serán solo cuatro.

Además, la labor no corresponderá a los jugadores de las categorías inferiores, sino que lo harán empleados del club que suelen estar en el día a día de la plantilla. Ellos también desempeñarán la misión de desinfectar los balones que caigan a la grada para volver a utilizarlos. En total, serán 40 los balones disponibles. El cuidado del campo, otro sector silencioso, también tiene cambios. Habrá solo dos jardineros en el Tartiere (antes del covid solía haber cuatro por encuentro) que deberán guardar, como cualquier personal, las medidas de seguridad pertinentes. En lo referente a los futbolistas, también hay novedades. Por ejemplo, el prácticamente adiós del banquillo, que solo podrá albergar a cuatro personas con cuatro asientos libres de diferencia entre cada uno de ellos. Los jugadores suplentes tendrán que ubicarse detrás, en la grada.