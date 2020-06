Ziganda convoca a toda la plantilla y llama a Viti para recibir hoy a la Ponfe

Ziganda y Edu Cortina, en El Requexón

La plantilla del Oviedo tuvo esta mañana una suave sesión de activación en El Requexón y al concluir la misma el Cuco Ziganda, entrenador azul, facilitó la lista de convocados para el encuentro de esta noche ante la Ponferradina, el primer partido para el conjunto carbayón tras el parón por el covid. La sorpresa es que el técnico navarro ha decidido convocar a todos los jugadores que venían ejercitándose a sus órdenes tras el parón (23 del primer equipo y 7 del filial) y además ha llamado también al extremo del Vetusta Viti Rozada, que no estaba bajo su disciplina. Son en total, pues, 31 jugadores citados. Ziganda deberá descartar a 8 de ellos antes del partido, ya que solo 23 pueden estar disponibles para jugar por la posibilidad de realizar cinco cambios.

Además, hay descartes evidentes. Saúl Berjón, que no se entrenó en las últimas tres sesiones, no llegará a tiempo para el partido salvo sorpresa (de ahí la convocatoria de Viti) y jugadores del filial como Josín o Jorge Mier, que también se ejercitaron al margen durante las últimas semanas, apuntan también a quedarse en la grada. El once más probable del Oviedo esta noche es exactamente el mismo que utilizó Ziganda en el último partido disputado, en el Francisco de la Hera ante el Extremadura: Lunin, Nieto, Carlos, Arribas, Christian; Tejera, Luismi, Sangalli, Bárcenas; Rodri y Ortuño.