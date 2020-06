Ziganda: "No me arrepiento de no poner antes a Borja, no estoy ciego"

El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró esta mañana la situación del equipo a dos días del derbi ante el Sporting del lunes en El Molinón (21.45 horas) en una rueda de prensa telemática en la que el club selecciona las preguntas que previamente mandan los medios de comunicación. El técnico navarro dijo que preferiría jugar con público y optó por dar pocas pistas de cara al encuentro.

Situación del grupo: "El equipo está bien, seguimos con las mismas bajas, pero el resto creo que en condiciones para afrontar el partido".

Un derbi sin público: "Es muy difícil alcanzar esos niveles, el ruido, la motivación, el jaleo€Es una motivación extra y es imposible de conseguir. Pero es un derbi, se siente en la ciudad, cuando paseas y ves a gente. Eso se transmite al jugador y eso se siente. No soy mucho de salir y lo percibo por la calle. Que no haya público, eso sí, le quita color".

Las claves del partido: "El Sporting viene reforzado, se les ve con confianza. La clave estará en los pequeños detalles, el otro día se no escapó un partido que teníamos controlado. Son detalles que te llevan a favor y en contra. Nosotros tenemos que darle continuidad a los mostrado el otro día y estar muy pendientes de todo".

¿El derbi es el partido más importante?: "Sí, porque es el siguiente partido. Nuestro foco está en el siguiente partido y en el siguiente entrenamiento. Quedan muchos puntos en juego y nuestra concentración está en el Sporting, luego en el Fuenlabrada y luego en el siguiente. Vine para 14 partidos y los voy a disputar todos de la misma manera".

Mossa y Borja, novedades ante el Dépor: "El otro día jugaron y lo hicieron bien, como están entrenando. No me arrepiento de no poner antes a Borja, cuando uno está dentro sabe en qué momento está cada uno. Uno no es ciego y en el campo vemos parecido todo, pero hay que saber en qué momento está cada jugador. No me arrepiento".

¿Le beneficia al Oviedo que no haya público en Gijón?: "No pienso en eso. Si me diesen a elegir optaría por jugar con gente. Nos gusta la pasión que mueve y la defensa que genera de un sentimiento. Eso no se puede cambiar por nada. Es otro tipo de partido y tenemos que acabar esta Liga como sea porque hay que defender este negocio y esta historia. Pero no tiene nada que ver".

La salida frenada de Lolo: "Los que estamos aquí estamos 100%. He hablado con el jugador y está preparado, dispuesto, y a plena disposición del club. Estoy muy contento de que contemos con él"