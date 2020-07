El Oviedo vence con sufrimiento al Mirandés y sale del descenso

Un triunfo a base de sudor y sufrimiento que saca al Oviedo del descenso. El equipo azul venció esta tarde al Mirandés (1-0) en un duelo de infarto por la lucha de la permanencia en el Tartiere. Un solitario gol de Ortuño de penalti en la primera parte fue suficiente para que los carbayones respiren tras la derrota en Soria ante el Numancia (1-0). Además, el resto de resultados acompañó, ya que el Lugo le ganó al Numancia, y el Oviedo se queda con tres puntos de ventaja sobre el descenso a falta de seis jornadas.

La primera parte fue tan igualada como intensa, aunque el Mirandés tuvo mayor iniciativa que el Oviedo. No obstante, los azules tuvieron las ocasiones de gol más claras de cara a puerta y el Mirandés, a excepción de un disparo a puerta al inicio de Álvaro Rey, no inquieto a Lunin. Al Oviedo, con cuatro cambios respecto a la derrota en Soria (entraron Grippo, Mossa, Borja y Ortuño y se fueron Carlos Hernández, Christian, Jimmy y Rodri), le costó mucho en la creación de juego, una tónica esta campaña. El peligro real lo atesoraba Borja Sánchez, ubicado en el flanco izquierdo, mientras que, por la derecha, Sangalli, lejos de su nivel, no aportó prácticamente nada en el apartado ofensivo.

No obstante, la fortaleza física de Ibra y Ortuño empujaba al Oviedo en balones divididos en campo contrario. El Mirandés, mientras tanto, apostaba por un mayor dominio del juego y hacerse fuerte a base de tener el balón. El conjunto burgalés avisó también con un tiro colocado de Marcos André que se fue fuera por muy poco y además en la primera parte creo peligro a pase de saques de esquina: 4 en el primer acto. En el minuto 41 llegó el gol azul, gracias a una buena jugada de Ortuño, que se adentró en el área y cedió a Ibra. Álvaro Peña llegó tarde y atropelló a Ibra. Penalti claro que transformó Ortuño abajo. 1-0. Y el Oviedo respiraba.

La segunda parte comenzó con el Oviedo más decidido, fresco en el ataque en los primeros impasses del encuentro ante un dubitativo Mirandés. Sin embargo, poco a poco los visitantes empezaron a inquietar a los de Ziganda. La tuvo Crisetig con un fuerte tiro que repelió Lunin y que asustó a los carbayones. Al Oviedo se le notaba falto de gasolina para el último tramo y Ziganda sacó a Lolo por Ibra para aguantar el resultado. El senegalés se había lastimado poco antes en una jugada con Limones, meta visitante, que tuvo que ser sustituido por Raúl Lizoain. Tejera, con el cambio de Lolo, se ubicó de extremo izquierdo. La tuvo el Mirandés con un buen tiro de Matheus y luego remató alto en un córner Marcos André.

Al Oviedo se le notaba con falta de gasolina para afrontar el tramo final. Un susto enorme para el Oviedo fue el de una ocasión clarísima de Marcos André, que con todo a favor remato fuera en el área del Lunin. La tensión se cortaba en el Tartiere y Ziganda dio entrada a Christian, ubicado como central. El Oviedo aguantó el resultado pese a que, en los 8 minutos de añadido, el VAR revisó una posible mano en el área de Lunin. Finalmente 1-0 y el Oviedo fuera del descenso.