El aviso de Ortuño: "Vamos a sufrir en todos los partidos que quedan"

El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón tras la victoria de ayer en el Tartiere ante el Mirandés (1-0). Los azules ya preparan la visita al Cádiz, el sábado a las 21.45 horas. Tras la sesión de hoy Ortuño, goleador ayer ante el Mirandés y uno de los destacados, valoró la situación del equipo, fuera del descenso. Estas fueron sus palabras.

El análisis del partido: "El Mirandés somete mucho a sus rivales e hicimos un partido muy serio. Tuvimos nuestras ocasiones. Las ganas de todos los partidos, incluso ante el Numancia, son las mismas. La urgencia te hace tener un plus, para nosotros era una final. Espero que tomemos como referencia el partido de ayer".

El delantero avisa: "Vamos a sufrir en todos los partidos y no ganaremos ninguno sobrado, con veinte minutos para tomarnos un café. Espero que dependamos de nosotros de aquí al final".

¿Cómo disfruta un jugador en esta situación?: "Más que disfrutar, es momento de estar juntos y saber sufrir. Disfrutamos con los tres puntos".

Tirador de penaltis: "Es un rol con el que estoy contento y me encuentro cómodo. He metido todos los penaltis que he lanzado y espero seguir ayudando al equipo".

El trabajo de Ziganda: "Hemos dado un paso hacia adelante desde la llegada del míster, solo hemos perdido dos partidos y dice mucho. Es difícil ganarle al Oviedo, hemos encadenado porterías a cero. Es un paso adelante".

Las rotaciones en el ataque: "Mi trabajo es jugar cuando el míster lo dice y estar a disposición en todos los partidos. Es su decisión y ahí están los resultados".

Las cuentas para la salvación: "Van a hacer falta 50 puntos. El único calendario que me interesa es el nuestro y espero que sigamos dependiendo de nosotros mismos"